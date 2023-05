"Es mi cuarto álbum solo y coincide con mi 10mo aniversario como solista, aunque llevo 22 con la música. Es un disco súper íntimo y maduro, que hice totalmente en San Juan con producción de Cristian Jorquera, sin tiempos, sin apuros, así que cada canción ha tenido mucha producción encima, estuve casi 3 años haciéndolo... Es un disco que ha venido a terminar un momento de mi vida donde han sucedido algunas cuestiones, he ido cambiando cosas y eso ha afectado a las composiciones. Y aunque tiene mucha joda para bailar, también tiene letras muy intensas, sobre el amor y el desamor. No es tan social como otros, es más personal..." dice de corrido Marcos Ordán a DIARIO DE CUYO, explicando la esencia de "Marcos", que mañana presentará en sociedad, en el Chalet Cantoni (ver aparte). "Por eso lleva mi nombre, por esa intimidad, porque es muy mi vida, muy yo. Mama Ordán es como me muestro musicalmente, pero en la intimidad soy Marcos... Es como atravesar al artista desde un lugar más íntimo y personal, por eso quise ponerle así", se explayó el sanjuanino sobre su obra, donde además se dio el gusto de hacer lo que sentía, sin filtros.

"Normalmente yo hago dancehall jamaiquino y suena un poco así, pero me permití hacer un poco lo que hacía con los Mama Perfecta, que no me caliente nada. De repente si quiero pasar del dancehall al chachachá o si quiero mezclar sonidos y ritmos, lo hago. No es un disco ortodoxo, la materia del reggae ya la rendí muchas veces y ahora he creado sin límites, sin la ortodoxia musical de decir 'en dancehall esto no se hace, así que no'. Fue hacer lo que sentía en ese momento", contó quien reconoce que si bien lo jamaiquino está, porque es su "gran influencia", también se vislumbran otras. "Hay mucha cosa latina que también es parte de nuestra cultura", apuntó, no sin subrayar que es en eso tan personal donde está la diferencia.

"Hoy, cuando la música está tan enlatada, tan industrializada que se aleja por momento de las ideas artísticas y es más un sonido global, donde todo tiende a sonar igual, lo más revolucionario para hacer música es hacer lo que uno quiere y encontrar al artista desde ese lugar más real y no en búsqueda del sonido actual. Hoy la revolución en la música es ser fiel a uno mismo, ser auténtico", reflexionó. "Yo me acuerdo que cuando se ponía intenso un estilo, me decían 'tenés que hacer esta canción pero en formato cumbia o reguetón'; y si me decían 'andá por acá', yo iba absolutamente por el camino contrario, es algo que me ha salido siempre así...", sonríe el cantautor, que reconoce que esas libertades tienen su costo.

"Por supuesto que lo tienen, pero también grandes satisfacciones. Cuando diez personas aplauden mi canción, vale mucho más que el hecho de que 100 me aplaudan por la canción de otro. Yo no me arrepiento ni un minuto del camino que elegí en todos estos años con la música, cada vez me abrazo más a lo que vengo haciendo. Compuse 8 discos en total, hay muchas más canciones que no están en los discos... son muchos años en esta y cada vez me gusta más. Quiero hacer dos discos más y también voy a lanzar en paralelo cuatro canciones acústicas que han sido filmadas en mi casa, cada canción representa a cada uno de mis discos como solista, que tiene que ver con estos diez años", compartió el artista. "He trabajado mucho conmigo mismo para llegar a los resultados que puedo ver ahora. La música es parte de mi vida, no es una cosa que hago, es una necesidad, sin música no tengo nada. Han pasado muchos años y estar todavía haciendo discos me llena de mucha satisfacción", acotó el ex Mama Perfecta, que desde adolescente sabe cuál es su camino.

"A los 14 empecé a escribir canciones, a los 18 registré la primera en SADAIC. Siempre supe lo que quería hacer con la música, no hubo una búsqueda musical; sí quizás después de cada disco hubo una búsqueda interior, porque para cada uno busco adentro mío. Entonces, cuando escucho para atrás me vuelvo a escuchar, me siento a mí mismo. Yo soy el mismo, es el mundo el que cambia", expresó Ordán, seguro de haber estampado su propio sello en el ruedo musical.

"Hay nuevas generaciones que me lo hacen saber en San Juan. Y a nivel nacional, en el mundo del reggae también, discos que han hecho una ruptura. Al no tener presiones discográficas he podido jugármela un poco más y hay gente que me lo dice", dijo el músico que se reconoce "muy contaminado pero en el buen sentido", por lo que ha hecho y escuchado. "También amo a la tonada y escucho otros estilos y me encantan... Mirá, si hay algo que Jamaica me hizo dar cuenta cuando fui, es de lo argentino y sanjuanino que soy. Soy un montón de cosas, sólo que en el reggae encontré el canal para transmitir lo que siento", añadió.

Así las cosas, "Viernes y verano", "Yeka", "Frío en la zona", "Humo" y "No sé vos", que ya fue "spoileando" en redes con sus respectivos videoclips, y otras que se escucharán por primera vez mañana, no son temas de un disco, son fragmentos de su trabajo más hondo, registros de parte de su historia que ahora sonarán "en contexto", como le gusta. "Es lo que soy, como soy y como vibro con la música", precisó.



EL DATO

Mañana miércoles, a las 20 hs en el Chalet Cantoni, Marcos Ordán concretará la escucha colectiva de su nueva producción. La apertura estará a cargo de Higinio y luego habrá música de DJ Géminis. Entrada gratis.