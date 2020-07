A menudo, Ivana Nadal utiliza su cuenta de Instagram para acercar distintas reflexiones a sus seguidores, brindando su punto de vista sobre distintas problemáticas. Es algo que viene haciendo desde que comenzó la cuarentena y, en general, suele recibir palabras de aliento para que continúe por la misma línea. Pero esta vez, su mensaje fue más allá. Y la repercusión que encontró fue completamente diferente de la que solía recibir.

Bajo la consigna empatía, en el nuevo video que posteó Ivana comenzó a desarrollar su postura: “Básicamente es ponerse en el lugar del otro, o poner al otro en nuestro lugar, darnos cuenta de que el otro ser humano es una persona igual a nosotros. Evitemos las etiquetas; no me juzgues, ni te juzgues. Sé empático. Eso te va a hacer sentir mucho mejor de lo que te sentís ahora”, advirtió en el arranque de un video que se extiende por casi 20 minutos, y que ya fue reproducido más de 800 mil veces.

Pero la polémica surge por un pasaje en el que la conductora hace referencia a no caer en el intento y buscar una salida, respirar, a pesar de todo. “El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés, y no analizamos y sanamos el problema? Muchas veces, uno me va a decir: ‘Mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”.

“Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien –agregó–. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico… Puede ser que se te haya ido tu apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede ser que tengas una enfermedad desde hace tiempo y que hayas caído en un pozo depresivo. Puede que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro. Bueno, laburalo. Porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”.

Las repercusiones por sus palabras no tardaron en llegar, y la controversia se expandió en las redes de modo exponencial, convirtiendo a la modelo en trending topic. La mayoría de quienes repudiaron su reflexión hicieron foco en que Ivana no tiene la formación académica apropiada para hablar con propiedad sobre algo tan delicado como el duelo por la partida de un ser amado.

Al notar la repercusión que generó su reflexión, Nadal posteó un nuevo video, a modo de descargo. “A quienes se levantaron cruzados, raros o no me conocían, o sí, o lo que sea, pero llegaron a mi último video cargados de negatividad y odio, les digo que no sé bien qué es lo que está pasando. Alguien tergiversó mi mensaje, o no sé cómo se construyó esta campaña de odio sobre mí o sobre lo que quiero comunicar”, argumentó.

Además, invitó a la comunidad que la sigue (2,6 millones de personas en Instagram) a tomarse el trabajo de quedarse con la parte positiva de todo esto. “Lo único que quiero hacer es desearles mucho amor y desearles que se tomen el ratito de ver este video y los otros que tengo subidos, ahí pueden darse cuenta que yo todo lo que hago es desde el amor, desde la comprensión. Una ayuda en el medio de tanto odio y tanta mierda y negatividad. Están pasando muchas cosas y te seguirán pasando en tu vida. Quienes me siguen lo saben, y quienes no, les doy la bienvenida. Yo aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo, y eso me ayuda un montón y solo quiero ayudar al otro. Si no te gusta no lo veas, no lo compartas, no me sigas, pero dejemos de dar odio”, concluyó.