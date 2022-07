La propuesta es tan particular como seductora y ellos se encargan de explicarla bien: "Se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como Midnight in Paris, Sweet and Lowdown, Blue Jasmine y Manhattan, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por visuales en alta calidad de escenas de las películas, que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up'. De eso va, en síntesis, "Woody Allen Night', uno de los tres shows que tiene en movimiento París Jazz Club BA, apto para todo público y que regresa a la provincia para subir a escena esta vez en el Teatro Sarmiento (ver aparte), luego de su primera visita en 2019, en Sala Z.



"Cuando empezamos no nos imaginamos jamás todo esto', se sinceró acerca de la repercusión que fue ganando la banda Francisco Villaveirán, clarinete, guitarra y vos del grupo oriundo de Buenos Aires, que creó hace menos de una década con Sebastián Misuraca -piano, acordeón y monólogos- y que completan en esta oportunidad Iván Buraschi Bernasconi en trompeta y voz, Santiago Ortolá en batería, washboard y voz; y Diego Lebrero en contrabajo. "La verdad que es una sorpresa', agregó en charla con DIARIO DE CUYO el artista, recién llegado a Montevideo, otra estación de la gira 2022; un modo de vida que se fue intensificando a medida que ganaba repercusión el grupo, que también acompañó a Luis Novaresio en su programa de TV Debo decir y que en el parate obligado por la pandemia publicó un disco virtual de cuentos musicalizados.

Una de las primeras presentaciones de la banda con su Woody Allen Night, en 2014.



"París Jazz Club empezó en 2014, con dos amigos de barrio que pasaron por muchos grupos y por distintos géneros musicales, hasta que ensamblaron en el jazz, que era algo que nos apasionaba a los dos, y empezó a tomar forma este concepto', contó Francisco, haciendo referencia al proyecto que amasó con Sebastián, que de entrada dio cabida a su gusto compartido -aunque por distintos motivos- por el cine de Allen. Y si hay una sorpresa mayor que la de mirar para atrás y ver cómo se concretó y proyectó aquel sueño, es la del primer espectáculo que brindaron.



"No había muchas redes sociales como ahora, entonces creamos un evento en Facebook y la verdad es que no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar. Pero al llegar vimos que sí hubo coherencia entre lo que uno veía en la virtualidad, porque mucha gente decía que iba a asistir, con lo que pasó en la presencialidad. Había muchísima gente y tuvimos que hacer dos funciones porque no entraba toda en una sola', se complace en recordar Villaveirán, para quien a partir de entonces "el boca en boca' fue fundamental a la hora de sumar shows y público; hasta que las redes sociales -ellos tienen las suyas, muy activas por cierto- eclosionaron y les dieron otro buen empujón y alcance.

En el debut de Debo Decir, conducido por Luis Novaresio, en América TV. En aquella "nueva aventura', con "formación reducida y sonoridad adaptada para TV', también actuaron junto a artistas invitados como Javier Calamaro, Cecilia Milone y Celeste Carballo, entre otros.



En cuanto al formato con el que salieron al ruedo, el clarinetista -que también tiene su cuota en los pases de humor- sostuvo que se ha mantenido, aunque han transitado ciertos cambios propios del correr de los años. "Algunas cosas fueron mutando, el grupo también, por situaciones personales de cada integrante. Está en constante movimiento y evolución desde todos los puntos de vista, pero el concepto global de la propuesta se mantuvo', apuntó Francisco. "Hay tres patas, que son el jazz, el cine y el humor', definió, responsabilizando a Sebastián de ser el autor intelectual y material de la última, si bien siempre hay un rebote que se enriquece entre compañeros y con la respuesta del público. "Él sembró la semilla de llevar las cosas para ese lado, le gusta y está conectado con esa disciplina (NdeR, el stand up). Y la verdad es que se hace más ameno el show, más descontracturado y justo el género musical tiene algo de eso también', opinó Villaveirán, quien justamente ve en esa dinámica el secreto para no repetirse.



"Por más que sea el mismo espectáculo, nunca es lo mismo... Cambia el público, cambian los integrantes y la propuesta también según el momento. Lo que sucede siempre es nuevo, cada escenario es diferente...', dijo uno de los creadores de este show, que siente que un teatro es la mejor plataforma para hacerlo despegar. "Es la mejor manera de aprovechar la idea del espectáculo. Por ahí alguno puede pensar que lo disfrutaría más en un lugar donde pueda comer, por ejemplo, pero este formato es el indicado para este tipo de propuesta, que requiere de todos los sentidos porque estamos permanentemente interactuando, pasan muchas cosas', remarcó acerca de este show que promete un placentero viaje a través de la música y las imágenes; y también provocar una buena dosis de risas.



