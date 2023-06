Pablo Molinari ya hizo estallar de risa al público sanjuanino con 'Lógico', 'Yo Nerd' y 'Pequeñas cosas fundamentales' en la Sala Z, un espacio que lo hace sentir muy bien, como si estuviera en su propia casa. Gustoso de volver, uno de los exitosos cómicos de nueva generación del stand up argentino regresará con un show nuevo llamado 'Racional'. El unipersonal contiene, fiel a su estilo, monólogos y relatos llenos de humor fino, inteligente y bastante 'nerd', que lo pinta de cuerpo entero. Con esa aguda mirada para observar las cosas de la vida cotidiana, desde un auto mal estacionado hasta algo más profundo, por ejemplo cómo el tiempo afecta a las personas, Pablo encuentra empatía inmediata con sus espectadores, con quienes se ríe de situaciones absurdas o curiosas que les pueden suceder a cualquiera. También fuera de los escenarios, ya que moviliza a una intensa masa de seguidores a través de su canal de YouTube, donde cultiva segmentos como 'Perdón Centennials' y '#Datazo', acumulando más de 250 mil suscriptores. De cara a su próxima presentación en la provincia, el comediante y youtuber habló con DIARIO DE CUYO acerca de la fórmula que encontró para desarrollar una propuesta original en medio de una numerosa oferta de espectáculos y del boom del stand up nacional.

'Lo que tiene el stand up es que habla de muchos temas generales, pero sí es desafiante. Respecto a este furor del stand up, me lo tomo con calma. Trato de no autocopiarme y de auto repetirme. Creo que se trata de ser fiel a las cosas que me causan gracia y me hacen reír. Es difícil que un comediante tenga la misma mirada que otro, pero trato de ser auténtico conmigo mismo, aunque corra el riesgo de no llegar a ser súper popular, pero hacer algo distintivo me deja la mitad del camino allanado', definió Molinari.

Su presente hubiera sido totalmente distinto si de joven hubiese seguido su carrera de ingeniería y licenciatura en matemáticas; y su afición por los torneos de ajedrez. Sin embargo, la veta cómica fue más fuerte en él y en un giro total se hizo locutor oficial en el ISER, pasó a estudiar clown, improvisación y finalmente, stand up con Diego Wainstein. De allí, saltó a la pantalla en Bendita TV, Hora de Reír y el Festival Ciudad Emergente. Incluso representa al país en los especiales de Comedy Central Latinoamérica.

'Lo que más me sorprende de todo esto es que las personas que van a verme sienten las mismas inquietudes y me hablan también de cosas medio ñoñas y medio nerds, entonces entre el público y yo nos volvemos como un grupo de autoayuda', dijo el cómico. 'No sé qué fibra toco, pero hay padres e hijos que se ponen a ver mis videos y sin pretenderlo, junto a dos generaciones', marcó.

La función es el 9 de junio a las 21hs. en Zala Z (Pedro Echagüe 475 oeste). Tickets a $3400 en boletería y por www.boleteria.com.ar