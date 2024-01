Trabajaron juntas antes, pero no habían compartido escena. Ahora Pauli Fleury y Ceci Nievas se embarcaron en una obra propia, enmarcada en un género que les apasiona: el clown. “Teatro tomado” estrena el próximo 2 de febrero en Sala TeS, siendo además el puntapié de la temporada del espacio.



“La obra se trata de dos payasas que sienten el teatro como propio, que deciden tomarlo y al hacerlo contarán su visión del amor, de lo que les duele, qué las salva. Cuando digo amor digo de cualquier cosa que uno pueda amar, incluido el teatro. Son dos payasas que la pasarán mal por momentos y se van a divertir mucho con el público” presentó Cecilia en una charla con DIARIO DE CUYO, en la que adelanta que la idea de “teatro tomado” implicará hacerle sentir al público “que es de todos”. La pieza es una creación de ambas, que comenzaron a trabajar en noviembre y se pusieron el desafío de estrenarla en el verano. Dentro del texto hay un segmento de un escrito de la autora local Valentina Flores y en la asistencia de dirección está Milenka Rupcic.

Aunque por supuesto apelarán a las narices rojas y a poca escenografía para que las payasas tengan absoluto protagonismo, las actrices aclaran que no es teatro para niños y de hecho se especificaque es para mayores de 13 años. Para Paula la aclaración vale porque tiene que ver con el prejuicio aún persistente de relacionar a los payasos con el circo y el entretenimiento infantil; o que una obra de clown no puede hablar de temas existenciales. Romper con esos conceptos es algo que se propusieron desde Cubo, obra ganadora de la Teatrina 2022, que Paula dirigió y en la que Cecilia era actriz.



“Fue el objetivo y sigue siendo, reivindicar al clown y que la gente sepa que es una técnica muy profunda que ha sido históricamente minimizada”, comentó Paula.

Ambas hablan apasionadamente del género y coinciden en que su propia esencia es lo que las conmueve y atraviesa también sus vidas bajo el escenario. “Me interesa que trabaja con un humor muy abierto, sin burlas, no se usa la ironía. Los payasos están dentro de las situaciones donde nos reímos, son ellos los que están involucrados, son los que fracasan, los que pierden y el público los quiere tanto... Son seres totalmente vulnerables que viven en un mundo donde todo es muy difícil y a la vez simple, entonces eso genera una empatía con el público, porque también son cosas que les pasan a ellos” reflexionó Ceci, que agregó: “A pesar que el payaso sufre un montón es super positivo, sigue adelante, intentándolo, por eso se equivoca tanto. Se trabaja con mucha ternura, mucho amor, es la energía que maneja el payaso. Para mí la risa es salvadora, si todos nos reimos un rato todos los días, nos aliviana un montón la carga diaria”.

En este sentido Paula suma su vivencia con la técnica. “El clown es algo que me ha transformado la vida entera, porque aprendemos un montón en escena, te enseña a habitar el presente y a hacer una obra de arte con risas a partir del fracaso y la vulnerabilidad; te aporta a la escena como a la vida cómo del caos puede salir un material que transforma al artista y al público. En estos años de experiencia con el clown hubo gente muy agradecida con estos materiales, porque se sienten transformados, esto de volver a jugar, de vivir el presente, lo necesitamos todos. A mí me cambió y la repercusión en el público también es transformador” expresó Fleury que además es atravesada en esta ocasión por su regreso a la actuación, luego de varios años dirigiendo solamente y abocada a su proyecto musical ESHA. “Fue muy emotivo gestionar esta posibilidad de volver a actuar y con una compañera como Ceci. Estoy muy nerviosa porque hace mucho que no hago esto y en el clown es un gran desafío poder habitar ese mundo y su lógica, que necesita de mucho juego y estar en el presente, eso se entrena. Fue difícil decidir volver, pero también siento que era el momento. Aprendí mucho de mirar, de dirigir. He podido entender cosas del juego y del clown que antes que era más chica no entendía” afirmó Paula, que junto a Cecilia esperan poder presentar la obra todas las veces que puedan.