La inesperada guerra entre Moria Casán y Mauro Icardi sumó una nueva batalla. Y es que, después de un fuerte ida y vuelta mediático, el marido de Wanda Nara volvió a recurrir a sus historias de Instagram para disparar contra la diva, que lo había tratado de “sometido y cholulo, camulfado de superado”. Y en su ataque llegó a hacer referencia a la detención de la One en Paraguay en 2015, cuando había viajado para resolver una acusación que pesaba en su contra desde hacía tres años por el supuesto robo de una joya y, al llegar al aeropuerto, le encontraron cocaína entre sus pertenencias por lo que pasó nueve días en la cárcel.

“Moria querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’ pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta, lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas dado el simple hecho que no me conocés...Dicho esto, te aclaro que no soy ni sometido, ni cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar Wanda Nara que me conoce, me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico. Sobre todo, con la gente que no conozco”, comenzó diciendo el jugador del Galatasaray de Turquía.

Y siguió: “También soy amoroso, dedicado, apasionado, atento, comprensible, amable y generoso, por citar algunos, con la gente que amo y me rodean. Te mando un beso ahora que me conocés un poquito más y colorín colorado, este cuento se ha acabado. PD: No hablemos de Cannabis, que todos sabemos que sos más de la ‘Blanquita’. Y menos de agujeros, que el único agujero que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”.

El enfrentamiento entre Moria e Icardi comenzó hace unos días cuando, consultada por Santiago Sposato para LAM, la diva había asegurado: “Me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”.

Pero lo que parecía ser un piropo terminó mal cuando el cronista le preguntó si le parecía que el delantero marcaba territorio con su esposa y la Casán respondió en clara alusión al Wandagate, en el que engañó a Nara en un hotel de Paris con Eugenia La China Suárez. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, señaló Moria.

Lo cierto es que, al enterarse de las palabras de la Casán, Mauro decidió responder desde Estambul. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que una diva de nuestro país, lo agradezco”, comenzó diciendo. Y siguió: “También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir empochándome durante muchos años de mi vida. Te mando un beso. Y sinceramente, con el nombre que tenés, no hace falta hablar pavadas gratuitas por dos minutos en las noticias”.

Pero estaba claro que la One no iba a privarse de usar su lengua karateka para responderle. Y. también desde sus redes sociales, expresó: “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación. Ojo de loca, nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio. ¿Por otra parte no me arrobaste y mandás tweet para lo que consideras una pavada? Me da que te lo mandó a escribir Wanda Nara. Me da que sos sometido y cholulo, camuflado de superado, puro cotilloneo y esto me da la prueba”. Además, Moria sumó los supuestos hastags “el cuerno se lo metió y este cuento se acabo”, “Game over y el agujero asiático con cannabis lo mareo” y “El decorado botinero se casha”. ¿Qué le contestará ahora?