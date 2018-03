Con un año lleno de proyectos, Sol Pérez va viento en popa con su carrera en el mundo del espectáculo. "Si hubiera soñado todo lo que es mi vida hoy no hubiera sido tan bueno', posteó la rubia hace unos días. Es que "la chica del clima" ha tenido un ascenso meteórico, en el último año, en el que pasó de dar el tiempo en TyC Sports todas las mañanas saltó al Bailando el año pasado, lo que comenzó a abrir puertas laborales.

Después de disfrutar la temporada en Carlos Paz, viajó a la costa Atlántica para ser parte del rodaje de una película y además, ya anunciaron que será panelista del nuevo programa de Pampita Ardohain en Telefe.



La escultural rubia de 24 años comenzó a filmar para Bañeros 5: Lentos y desastrosos, la nueva entrega de la saga que popularizaron en los 80 Berugo Carámbula, Emilio Disi, Alberto Fernández de Rosa y Gino Renni. Ahora junto Pablo Granados y Pachu Peña, Sol se prepara para debutar en la pantalla grande en el invierno, sumando un hito más a su novel carrera. Desde Mar del Plata las primeras fotos de su participación hicieron furor por las comparaciones con Pamela Anderson en Baywatch. La ultra cavada malla enteriza naranja flúo hizo inevitable la comparación con la compañera de David Hasselhoff. Seguramente la popularidad de "la sobri de Pérez' en las redes es vista como esperanza de arrastrar más público a la salas.



Este verano debutó en teatro y más allá de las tablas se encargó de ser noticia fuera de su participación en La isla encantada. Hizo bajar a Virginia Gallardo de una pasada en un desfile porque ella lo tenía acordado por contrato y hasta se ofendió con los Premios Vos, porque no le gustó la ficha que escribieron de ella.



Famosa por retratarse en muy poca ropa- incluso desnuda- y compartirlo en sus cuentas en las redes, Sol Perez se defiende ante las críticas. "No me siento un objeto y no me tratan como tal', dijo a este diario la joven cuando llegó a participar de la previa del partido Boca-River el año pasado.



De corazón difícil de domar, Sol se reconoce celosa y admite que por su trabajo ahora es complicado estar con ella. Desde que saltó a la fama se la ha relacionado con varios futbolistas, pero ella no ha blanqueado ninguno.



La chica va para adelante, reclama lo que cree suyo y parece tener mucho hilo en el carretel.