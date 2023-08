Tras el estreno de la muestra 'Lágrima' en 2019 en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, Beatriz García Huertas llevó a cabo un minucioso trabajo de compilación y registro visual de todos los dibujos, pinturas y relieves en 36 láminas a color. Con estas imágenes que reproducen y reseñan todo el contenido de la exposición, la artista plástica sanjuanina materializó un libro que, que bautizó con el mismo nombre, 'Lágrima'. Si bien quedó terminado y listo para distribuirse desde los talleres de impresión de la editorial Akian, de Buenos Aires, en 2020; la irrupción de la pandemia paralizó la iniciativa de mostrarlo oficialmente en sociedad. Pasaron tres años y ahora por fin la autora saldará esa deuda pendiente. Este viernes, en la sala auditorio del MPBAFR el público conocerá este material y además podrá disfrutar de la proyección audiovisual del documental sobre 'Caleidoscopio', la enorme escultura de metal montada a un costado del ingreso al museo, con la que ganó el Concurso Internacional de Escultura en 2019. Con prólogo de Virginia Agote y comentarios de Eduardo Peñafort y Lucas Carrieri, el libro estará a la venta en la tienda del Museo.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la artista visual explicó el fundamento de esta publicación: 'Yo lo llamo un catálogo del proceso plástico que me llevó del dibujo plano a los relieves en tres dimensiones, para hablar de esa relación entre lo bidimensional y tridimensional. Este libro fue como hacer una escultura por todo el trabajo que llevó y que gracias a la ayuda que tuve del maravilloso equipo del área gráfica del museo, se pudo terminar'.

Huertas señaló que la intención es ofrecer una obra gráfica-visual que organice y guíe al espectador como si estuviera recorriendo la muestra físicamente, de manera que no pierda ningún dato o detalle de interés en cada obra de las series que componen 'Lágrima', exhibida en el museo. Pero lo fundamental para la artista es que el espectador llegue a aproximarse a la idea sobre lo que puede significar una 'lágrima'.

¿Por qué este elemento es central en el arte abstracto que imprime Huertas en sus imágenes? La pintora y escultora lo define: 'La lágrima es para mí el resumen de la experiencia humana. La lágrima representa la pena y el sufrimiento como también la alegría. Es la síntesis del ser humano. Esto es lo que he tratado de desarrollar en las obras, en distintos temas que me preocupan actualmente como la pobreza y la inmigración. Al llevar a la abstracción a la imagen, le sacamos el contenido teórico y logro llevar una lágrima a una gota a agua y dentro de esa gota, el reflejo que se genera, lo relaciono con el caleidoscopio'.

Para Beatriz, 'toda obra figurativa siempre tiene un costado abstracto, entre lo plano y lo tridimensional' y considera también que son ambos enfoques que se complementan en una unidad. Así, desde esta perspectiva, une materiales como el vidrio, el metal, la madera; y en ese juego de unir lo figurativo con lo abstracto, logra un resultado estético satisfactorio.

En otro aspecto, si bien la muestra 'Lágrima' se encuentra retratada en el libro y éste, en su proceso creativo, atravesado por la pandemia, la publicación llega ahora con una connotación diferente; y en palabras de Beatriz, 'enriquecida'. 'Muchos amigos y conocidos que fueron a ver la muestra hace unos años no podrán estar en la presentación del libro. Eso me moviliza mucho realmente y evidentemente la Lágrima tiene una carga de contenido más fuerte'. Como mensaje final, García Huertas dejó sentado que lo que busca es 'expresar la superación del dolor, del sentimiento común que todos tenemos. La lágrima es un bálsamo que limpia y clarifica el panorama, no detiene ni entristece, nos permite continuar hacia adelante... Porque soy una persona optimista y creo que todo puede mejorar'.



Lágrima. Presentación del libro de Beatriz García Huertas y proyección de 'Caleidoscopio'. Viernes 11 de agosto, 19.30 hs. en auditorio del Museo Franklin Rawson. Gratis.