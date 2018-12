Después de cinco años al frente del programa, Santiago del Moro se despidió de Intratables. El conductor, que según pudo averiguar Teleshow sería reemplazado por Diego Leuco, contó que vivió con mucha emoción la última emisión al frente del ciclo de América y abrió su corazón al contar por primera vez uno de los momentos más difíciles de su vida.

Del Moro recordó la entrevista que le hizo a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos el 9 de agosto de 2017 y reveló que, tan solo un rato antes de aquel encuentro, se enteró de que su mujer había perdido un embarazo.

"Es un poco la metáfora de la vida, porque la vida es eso también: lo bueno y lo malo. Me emociono, quiero ser fuerte pero ese día… Era un embarazo muy reciente, de poquitas semanas. Se fue a hacer la primera ecografía y yo me iba llorando a hacer la nota", comenzó con su relato el conductor.

"Me llamó y las cosas que se me pasaban por la cabeza… Porque me habían elegido para hacer esa nota. Tenía toda la presión del medio, de mis compañeros y de la gente puesta en eso así que llegué a Olivos en esa circunstancia. Me dije que soy un profesional y la hice. Fue un momento muy doloroso", aseguró, con lágrimas en los ojos.

Sin intenciones de ahondar en ese recuerdo tan doloroso para él, se despidió de sus compañeros, de los directivos del canal y de la audiencia: "Hoy a la tarde se me cayeron un par de lágrimas y me dije: 'Hace cuánto que no lloro, la p… madre'. Estoy terminando un ciclo como lo empecé: bien".





Sobre el final de la emisión se hizo presente Liliana Parodi, gerenta de programación de América, y le dedicó unas sentidas palabras al conductor: "Hemos hecho un buen trabajo. Has sido el capitán de esta nave que seguirá navegando. Vos también, pero en esta etapa nos separamos. Así, como deben ser las cosas: en general pareciera que todo el mundo se tiene que ir peleado o enojado. Acá no pasó nada de todo eso. Simplemente son decisiones de la vida".

"Con Santiago siento que todo esto es un hijo, incluido él. Y como un hijo, también hay que dejarlo volar y que la otra parte del hijo se quede con nosotros. Así que nada de lagrimitas, hay que ponerse las pilas y hay que seguir con el resto del equipo, más gente, más invitados. Esto es maravilloso, ojalá fuese así el país y que todos pudiesen entenderse de esta manera. Nosotros le dejamos volar ese camino", le dijo Parodi.

Emocionado, Del Moro mencionó a Daniel Vila, presidente del Grupo América: "Me dio la posibilidad de trabajar y la libertad absoluta para hacer este programa. Cuando tuvo que ser crítico conmigo, lo fue. Cuando me tuvo que decir cosas lindas, me las dijo. Pero siempre desde el lugar de una mirada contenedora, como la de un padre".

Y concluyó: "Mi relación con América se merecía un final así, que no es un final, son puntos suspensivos. Espero regresar a este canal. Es un lugar de excelencia: si no tenés las herramientas para hacerle frente al aire en vivo, la coyuntura te lleva puesto. Es un canal de conductores: la vida en vivo. Gracias por todo. Algún día nos encontraremos en esta casa, porque América es mi casa".