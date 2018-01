Ingrid Grudke dio por terminada su relación con el empresario Cristóbal López, quien fue arrestado la semana pasada. "Estoy separada y listo", dijo en la mesa de Mirtha Legrand. A pesar del mal momento que está viviendo la modelo debutó en una obra en Mar del Plata.

"Yo no estoy acostumbrada a esto, la gente me conoce por mi trabajo", aseguró Grudke sobre la situación judicial de López. El empresario K fue detenido el mes pasado bajo la acusación de evadir impuestos. Después de la noticia sobre su encarcelamiento, Ingrid confirmó que se separó de su pareja. "Lloré mucho, todos lloramos", admitió.

Tras su debut teatral como protagonista en la obra Como el culo, que se estrenó el 26 de diciembre en "La Feliz", recibió varios ramos de flores. Las tarjetas de felicitaciones eran de las amigas, de la productora y de empresas. "¿Alguno de 'CL'?", preguntó la Chiqui en referencia a su exnovio. "No, no hubo ningún llamado. Nada", contestó la modelo.

"No voy a hablar de sus negocios, yo no preguntaba sobre eso", señaló la modelo sobre el magnate que esta arrestado en Ezeiza. Su expareja está acusada de supuesto fraude al fisco por unos 8.000 millones de pesos, mediante maniobras con su Grupo Indalo, de medios de comunicación, petróleo, juegos de azar, alimentos, combustibles y construcciones. "Yo conocí un ser humano que es nada que ver con todo lo que se dice. Me juzgarán por lo que siento", reconoció con lágrimas en los ojos.

Con respecto a su nuevo trabajo en Mar del Plata aclaró que la contrataron en julio antes de que se desatara la polémica por la detención de López. "No me llamaron por la situación personal. Acá me llamaron por lo profesional que soy", aseguró. Además, contó que la respuesta del público en el teatro fue "fantástica" y que no tuvo miedo a que no la aplaudieran en el día del debut.