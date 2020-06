"Pequeñas anécdotas sobre la cuarentena" es un libro que recopila autorretratos de fotógrafos de distintas partes del mundo, especialmente Latinoamérica, atravesados por el aislamiento preventivo ante la pandemia por Covid-19. Cada uno con su arte y el ojo entrenado, esta vez pusieron el foco en ellos mismos. Una edición digital ya fue compartida y ahora trabajan en la versión impresa, con 150 autorretratos elegidos tras una exitosa convocatoria a la que llegaron unas 600 fotos, y entre los cuales hay siete sanjuaninos. La revista especializada Bex Fotografía Latinoamericana es la encargada de la producción y edición de esta publicación. Desde Bariloche, Jorge Piccini, director de Bex, invitó a la sanjuanina Virginia Moreno para que se sumara en la edición de este numero especial. "Uno cuando ve el libro parece una película al ver las fotos juntas, es increíble ver como lo percibió cada uno, cómo se fotografió, los estados de ánimo durante estos días. A medida que pasó el tiempo nos pareció interesante hacer una edición papel y les propusimos a los participantes hacer una preventa, porque es la única manera de que pudiéramos financiar el libro. Ya está en Buenos Aires para imprimirlo, vamos a hacer una primera tirada de 200 ejemplares", adelantó Piccini (cada ejemplar cuesta $600, bexbariloche@gmail.com).



Los fotógrafos locales que participan son Ariel Inglese, Carina Cosa, Carolina Lértora, Ernesto Soria, Sandra Rodríguez y Yamila Castro, integrantes de Fotógrafos Independientes de San Juan, que coordina Virginia Moreno, quien también estará presente con su autorretrato. El grupo es variado en cuanto a su experiencia, algunos son fotógrafos profesionales y que trabajan con su cámara, otros encuentran en la fotografía una forma de canalizar sus emociones o su arte, pero todos se sumaron con entusiasmo a registrar un momento de su propia vivencia este 2020.

VIRGINIA MORENO

"Este autorretrato que realicé junto a mi hija durante el periodo de cuarentena, refleja que no estamos solos, que podemos sortear los obstáculos que se interpongan en nuestro camino, que no debemos olvidar que somos cuerpo pero también somos alma, que los niños son nuestros maestros, que tenemos que cuidarnos y cuidar al de al lado, la importancia de estar cerca y valorar lo simple de la vida, que tenemos mucho por dar pero también mucho por recibir, sobre todo amor para sanar".

CARINA COCA

"Este autorretrato representa de una forma muy dramática y con cierto toque apocalíptico, la soledad en la que algunas personas se vieron inmersas a causa del aislamiento producto del Covid-19. Si bien es una foto que realicé tiempo atrás, creo que encaja perfectamente en la actualidad, ya que representa exageradamente, recurriendo a simbolismos como el desierto y la mascara conectada a una botella que contiene una selva, cómo algunas personas viven y padecen esta nueva realidad".

CAROLINA LÉRTORA

"Es mi primer autorretrato. En la cuarentena viví mucho en esa parte de la casa, afuera. Me puse un camisón en este caso para la foto, pero siempre estuve con ropa cómoda. Llevé algunos elementos al jardín y quise ver si me veía reflejada en la foto, y sí, en esta me vi. Agregué la revista Bex ya que ellos convocaron. Yo no hago fotografía a pedido, yo trabajo en tribunales, pero a mí la fotografía me sana y me entretiene y en los primeros días de la cuarentena estaba muy angustiada así que fue un alivio".

ERNESTO SORIA

"Esta fotografía significa el desahogo, la expulsión, el escape del interior. Me inspiré en las miradas ajenas de las personas que veo transitar a diario. Miradas dentro de un cuerpo cautivo, cautivo en una época difícil de transitar. La cuarentena moviliza sentimientos, emociones, pensamientos; moviliza todo un ser adormecido por lo cotidiano, que era una vida donde lo normal no era estar en el hogar".

YAMILA CASTRO

La saqué en mi casa, con la única entrada de luz, estaba justo en un momento que lo estabamos pasando muy mal, como todos, y justo me dieron de baja en el trabajo, hacía poco tiempo que me había ido a vivir sola, así que fue un retroceso muy grande. Traté de mostrar el hecho de que aunque nos sintamos solos, frágiles o súper vulnerables ante una situación, hay que saber que nos tenemos a nosotros mismos y eso es realmente muy importante. En la foto jugué con los colores cálidos, eso le dio importancia a la fotografía, termina de afirmar el hecho de la calidez, de querernos a nosotros mismos y saber que nos tenemos".

ARIEL INGLESE

"Fue al principio de la cuarentena, una o dos semanas después, que estabamos sumergidos en exceso de información. Cuando me invitaron a participar se me vino esta imagen a la cabeza, dije, "lo plasmemos", agarré cámara, trípode y esto es el producto de la inspiración, de lo que me pasó. La cuarentena la vivo como esa imagen, tratar de consumir lo justo y necesario de información para llevar el día a día. Pero había mucha gente obsesionada con la información. Yo decidí no hacerlo tratar de enterarme de lo justo y necesario. Al estar en casa encerrados uno empezaba a pensar cosas y darse manija".

SANDRA RODRÍGUEZ

"Esto tiene que ver con una pérdida. Me interesa que mis imágenes estén cargadas de varios significados, que en algunos casos se puedan relacionar u oponer. Me inspiré en una foto de mi abuela, en ella aparece un reloj y esas camisas con texturas tan hermosas.



La cuarentena me movilizó bastante. Siento que el tiempo se volvió muy lento, creo que hasta se perdió. El retrato borroso es un modo de mostrar cómo me sentía, creo que aquello que me identificaba como persona antes del aislamiento se estaba perdiendo".