Aschira, que en diciembre de este año cumplirá 90 años, tuvo un brote psicótico. La famosa astróloga, radicada en España desde 2010, terminó internada luego de ser encontrada por sus vecinos desnuda y desorientada en el palier del edificio de su departamento en Madrid. "Estaba como perdida, sacada y a los gritos", detalló su hija, Paloma Fort.

Para poder contenerla debieron llamar a la policía. Una vez que lograron calmarla fue trasladada a un hospital, donde le realizaron controles clínicos, recibió atención psiquiátrica y tratamiento farmacológico. "Me asusté mucho porque me llamaron las mujeres que la cuidaban en su casa para contarme lo que pasó. Los vecinos venían escuchando con insistencia sus gritos todas las noches, que era en los momentos en los que no tenía enfermeras. Ahora estoy más tranquila porque sé que se encuentra en un geriátrico", precisó Paloma.

La hija de Aschira y Felipe Fort vive actualmente en Londres, pero la semana próxima viajará a España para poder estar con su madre, pese a que no tienen una buena relación desde hace varios años. Su hermana Eva está en Madrid y es quien se encargó de los cuidados médicos que la popular astróloga necesitó en los últimos meses.

"Yo soy oveja negra de la familia. La semana estaré en Madrid. Voy a ver si me permiten verla. No sé mucho de su diagnóstico, quiero interiorizarme bien y tratar de ayudarla", sentenció Paloma, que en el pasado denunció a su madre por violencia doméstica.

