En la antesala de las PASO 2023, Diego Leuco pasó la noche de este sábado internado en una clínica. Así lo mostró su novia Sofía Martínez a través de sus redes sociales, donde comunicó cuál es el diagnóstico y buscó llevar tranquilidad a los seguidores de la pareja.

“¿Quién tiene los leucocitos altos?”, escribieron en una stories de Instagram donde se los veía en una cama acostados y abrazados. Además, se podía ver que el hijo de Alfredo Leuco llevaba una vía para suero en uno de sus brazos. En la misma imagen, publicó los resultados de los análisis de sangre, dejando en claro que el recuento de estos glóbulos blancos arrojó un valor por arriba del máximo.

Este motivo hizo que Diego Leuco tuviera que pasar la noche internado. Sin embargo, tal como mostraron en sus respectivas redes sociales, ambos se tomaron la situación con tranquilidad. En una filmación que la pareja compartió en sus redes sociales, Sofía contó que su novio tiene faringitis y señaló: “Fue una noche difícil pero ya está bien”. De todas maneras, el periodista se mostró caminando por la habitación y detalló que recibió cuatro bolsas suero y otra de medicación.

Horas antes, Diego Leuco había realizado un llamado a la reflexión sobre la democracia y pidió a los argentinos que vayan a votar el próximo domingo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Fue en el marco de su programa Nadie dice nada, que se emite por la plataforma de streaming Luzu TV y estaba dirigido mayoritariamente a un público joven. Durante su editorial, el conductor pidió permiso para salirse de las temáticas habituales para compartir su preocupación por el descontento social que hay de cara a las elecciones de este domingo.

En este sentido, aprovechó para remarcar la importancia del sistema democrático y pidió a la juventud “valorar” las herramientas que este nos ofrece para elegir a los gobernantes de nuestro país.

“Viste que acá no hablamos mucho de actualidad en general, es como un programa súper de entretenimiento. Pero si hay algo importante, me parece que está bueno decirlo. El domingo se vota, sí, lo sabemos todos. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay elecciones concurrentes; o sea, hay que votar de dos maneras distintas: en una urna tradicional para presidente y cargos nacionales, y después en la máquina para cargos de la ciudad. En otras provincias se vota con la modalidad de cada una de las provincias”, comenzó diciendo el periodista.

Y añadió: Cada uno en su casa y acá tiene su ideología, su manera de pensar, su candidato o candidata favorita, su candidato o candidata que menos le cae, como en cualquier otra elección. Viene pasando en estas elecciones que hubo en este año en Argentina un nivel de ausentismo histórico; nunca pasó en la historia que tan poca gente vaya a votar, y la verdad que es triste, es una lástima. Obviamente, hay un clima de mucho dolor y mucha desesperanza. O sea, la cosa está muy mal desde hace mucho tiempo, pero nosotros, que somos todos hijos de la democracia, vemos el hecho de votar como algo natural. No es natural, y cuando no se vota la cosa se pone muy fea, corre sangre, no se puede vivir en libertad”.

Asimismo, reconoció que probablemente muchos de los ciudadanos no estén convencidos por ninguno de los candidatos que se postulan en las PASO, pero reiteró que es importante expresarlo en las urnas.