Este mediodía Jorge Lanata culminaba una nueva emisión de su programa en Radio Mitre cuando, caminando por los pasillos de la emisora, se tropezó y terminó cayendo de espaldas. Pese al fuerte golpe de inmediato consiguió levantarse con la asistencia de sus compañeros. Y aún con dolor, no fue necesaria la asistencia médica.

Según contaron fuentes de Radio Mitre, donde tiene su ciclo el conductor, Lanata sin Filtro, el periodista se cayó en el pasillo que va del estudio a la salida, tras tropezarse con un desnivel que había en el piso. Sus compañeros lo ayudaron a levantarse y él pudo incorporarse y de inmediato hasta volvió a sentarse.

Luego, según contaron en Intrusos, el periodista fue trasladado a la Fundación Favaloro, en donde le realizaron varios estudios. Allí se quedará hasta que los médicos autoricen que continúe su recuperación de manera ambulatoria.

El conductor de PPT por El Trece había estado internado en la Fundación Favaloro hasta la semana pasada por un cuadro de hipertensión. “En virtud de la buena evolución clínica del señor Jorge E. Lanata, en el día de hoy, miércoles 18 de septiembre, se otorga el egreso hospitalario debiendo continuar con tratamiento y control en su domicilio", decía el parte de la institución.

En marzo de este año ya había estado internado en una sala intensiva del mismo centro médico por un cuadro de gastroenteritis. Sin embargo, él contó que los médicos nunca le dieron un diagnóstico preciso sobre su enfermedad: “Me dijeron que había un virus de dengue, que no sabían cuándo lo pude haber tomado pero tampoco están muy seguros. Me hicieron todos los exámenes posibles y no daba nada”.

Mientras que a mediados de abril estuvo, también en la Fundación Favaloro, por una neuropatía diabética. Y la tercera internación fue a principios de junio cuando permaneció cuatro días en el Hospital Británico tras haber contraído el virus de la influenza H1N1, más conocido como gripe A. “Me agarré una enfermedad vintage. Tardó cuatro años en llegar. Quizás abro un sobre y me agarra Antrax”, bromeó en su programa radial después de haber recibido el alta.