El emblemático conductor Jorge ‘Cacho’ Fontana fue internado en el Hospital Fernández, según confirmó el conductor de “Mitre Live” Juan Etchegoyen en sus redes sociales. Además, expresó que los doctores le realizaron numerosos estudios y descartaron que se trate de un contagio por coronavirus.

En este sentido, a partir de la información compartida por su hija Antonella Fontana, Juan Etchegoyen manifestó que se trata de un cuadro de neumonía que transita el locutor de 90 años. Cabe recordar que en los últimos dos años, estuvo internado en el hospital en más de una oportunidad por la misma razón.

“Internaron a Cacho Fontana en el Hospital Fernández. El conductor tiene neumonía. Le hicieron estudios y descartaron COVID. La info me la acaba de confirmar su hija Antonella Fontana” escribió Juan Etchegoyen en Twitter.

En este sentido, tras recibir la primera vacuna AstraZeneca contra el coronavirus en marzo del 2021, Cacho Fontana dio positivo y debió estar internado por un cuadro de neumonía hasta que se recuperó. Semanas más tarde, el reconocido presentador de televisión desmintió su muerte y habló al aire por Radio Mitre junto con Alfredo y Diego Leuco.

“Me tienen para rato” aseguró el locutor de radio en medio de las falsas versiones que anunciaban su fallecimiento. “Recién me dijo un doctor ‘mire Cacho desmienta” expresó en diálogo con ambos periodistas acerca de cómo se enteró de los rumores, y agregó “Yo le dije ‘si usted desmiente, después lo aprueban’. Lo van a hacer cuando la audiencia caiga y van a decir una macana como yo que estoy saliendo al aire”.

De esta forma, el protagonista llevó tranquilidad para sus seguidores y cerró “Muchas gracias y un abrazo muy grande para los dos. Para el público todo mi cariño y me tienen para rato, si me quieren me tienen para rato. Les agradezco la gentileza de darme el micrófono de Radio Mitre”.