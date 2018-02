Persiste la preocupación por el estado de salud de Emilio Disi . El actor debió ser trasladado de urgencia el sábado por la noche al Instituto Fleming, al que llegó con pocos signos vitales.



Con el transcurso de las horas, los médicos lograron estabilizarlo y actualmente se encuentra en terapia intensiva, donde se le están realizando diversos estudios. Según informaron fuentes allegadas al actor, el humorista "está estable, consciente y con ganas de irse a su casa". Si continúa evolucionando favorablemente, el miércoles será dado de alta.



Recordemos que a fines del año pasado al cómico se le diagnosticó cáncer de pulmón. "Tenía neumonía y no me sentía bien pero no me internaban porque no tenía fiebre ni infección. En uno de los controles me hacen un chequeo más exhaustivo y me detectan un tumor en el pulmón", le contaba Disi en octubre a LA NACION en una entrevista exclusiva, donde también revelaba su deseo de luchar contra la enfermedad. "Si te deprimís en esta, perdés como en la guerra, tenés que estar optimista, con buena onda porque sino arruinás a quien tenés al lado tuyo y no es justo. No queda otra, estoy seguro que voy a ganar. Hay que pelearla con ganas, si te dejás estar el cáncer te come", declaraba el actor.



Según informó la cuenta de Twitter de Multiteatro, el actor está considerando abordar un desafío laboral importante. Su amigo Luis Brandoni lo visitó a su casa con la propuesta de hacer en conjunto la obra de Carlos Gorostiza "El acompañamiento",cuando la salud de Emilio se encuentre estable.