El actor, cantante y comediante estadounidense Jamie Foxx fue internado de urgencia en un hospital de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, por una “complicación médica”, según informó su familia a través de las redes sociales.



La hija del ganador del Oscar por “Ray” (2004), Corinne, fue la encargada de postear un comunicado en Instagram en las últimas horas: “Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer (por el martes). Afortunadamente gracias a la rápida acción y a la gran atención ya está en vías de recuperación”, comienza el texto, que no reveló cuál fue la razón de la internación.



“Sabemos cuán amado es él y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, completó Corinne.



Aunque hasta el momento ningún medio de comunicación norteamericano pudo ponerse en contacto con los allegados de Foxx, el sitio de noticias del espectáculo TMZ reportó que el episodio de salud del artista ocurrió en la mañana del martes en Atlanta, y generó tal preocupación que los miembros de su familia que no se encontraban en la ciudad viajaron rápidamente para acompañarlo.



El actor de 55 años nacido en Texas se encontraba en la ciudad del sur estadounidense rodando una película de comedia para Netflix titulada “Back in Action”, que marcará el regreso de Cameron Diaz luego de su retiro de la industria hace nueve años. El filme, que el mes pasado tuvo grabaciones en locaciones de Inglaterra, es dirigido por Seth Gordon y también cuenta con figuras como Glenn Close, Andrew Scott y Kyle Chandler.

Fuente: Télam