Una vez más, Silvina Luna afronta un complicado cuadro de salud. "Ingresó a internación ayer a la noche. Esto tiene que ver con una infección que se produjo en un barco, una bacteria que ingresó en su cuerpo", reveló Paula Varela en Socios del espectáculo.

Y agregó: "Ella está muy deprimida, no quiere que ni sus amigos estén cerca; su única familia es su hermano".

La periodista reveló que todo comenzó a mediados de junio, cuando la rosarina (que ya venía mal de salud e incluso durante su participación en El hotel de los famosos tuvo que salir varias veces para ver a sus médicos) estaba disfrutando de un paseo en barco con sus amigos y se lastimó.

"Se hizo una herida que le causó una infección. Fue internada porque le entró una bacteria. La compensaron para atacarlo, pero frente al cuadro de salud que ya tiene está siendo complicado", contó Paula. Y sumó: "Ella decidió salir del hospital e ir a su casa, pero en las últimas horas se complicó y la médica decidió volver a ingresarla".

Cabe recordar que Silvina sufre problemas en los riñones como consecuencia de las intervenciones estéticas realizadas por el doctor Aníbal Lotocki, el médico acusado de mala praxis por varios famosos.

"Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy estoy buscando otras drogas que puedan reemplazarlo", explicó tiempo atrás durante una de sus internaciones.

"Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?", señaló.

Y en diálogo con Gastón Pauls para Seres Libres, la actriz recordó los inicios de su enfermedad: "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escalera".