Hace un lustro se dedica a la actuación, está por recibirse de profesora de teatro y como actriz ha interpretado variados personajes en distintas puestas, desde musicales infantiles hasta la Fiesta Nacional del Sol. También es intérprete de lengua de señas hace una década, otra pasión que ejerce desde la Asociación de Intérpretes en la provincia, que integra. Por eso, cuando el prestigioso Teatro Nacional Cervantes -a través de su programa Cervantes Educación- lanzó la convocatoria abierta a personas sordas y oyentes de todo el país para su "1er Laboratorio de Actuación. Lengua de señas en escena" (ver aparte), ni dudó en presentarse; al fin de cuentas era unir dos de sus grandes pasiones en una sola actividad, tan motivadora como desafiante. El proceso de postulación, que constó de tres instancias evaluadas por gente experimentada en estos campos, no era sencillo; pero finalmente Romina Pereyra se convirtió en la única sanjuanina dentro de un seleccionado nacional de 20 nombres (pares de Corrientes, Jujuy, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, Tierra del Fuego, Córdoba y Chaco) que buceará las prácticas escénicas en LSA (Lengua de Señas Argentina), con la mirada puesta en que -en un futuro próximo- existan más profesionales preparados para encarar producciones engendradas de este modo; y así las personas sordas puedan acceder a más disciplinas escénicas realizadas en lengua de señas. En la actualidad ni siquiera hay presencia extendida de obras de teatro, por ejemplo, con intérpretes o videograph; pero esta modalidad permitirá ir más allá aún, ya que si bien son recursos efectivos que vale la pena considerar, la vivencia de la experiencia teatral no es completa.

Comedias musicales como El traje del emperador; la Fiesta del Sol y la apuesta virtual Solas. Única escena, son algunos de los espacios donde Romina disfrutó su rol de actriz.



"Yo estoy feliz", resume Romina su participación en el programa, que tendrá lugar hasta noviembre. "A los dos días me llegó el mail de que había sido aceptada... una emoción total. Siempre con esto de la inclusión, para mí hacer las dos cosas juntas es algo genial, increíble, son de las cosas que más me gusta hacer y por las que hoy me muevo, ahora en una sola. Son herramientas que siempre suman", señaló la también profe de educación física en la escuela Timoteo Maradona, de Rivadavia. "Nosotros estamos seleccionados para formarnos en esta nueva modalidad que surge. No sé, desconozco, si más adelante seremos parte de obras que el Cervantes pueda poner en escena, ojalá sí, pero ahora lo nuestro es ser parte de esta primera cohorte para la formación", subrayó Romina, a quien también le encantaría traer esta capacitación a San Juan y hasta generar producciones con este concepto.

"Me encantaría, sí. En primera instancia me tengo que capacitar y, si existe la posibilidad, sería hermoso hacer la bajada para San Juan y que ellos también pudieran venir... Hace tiempo, unos cuatro años, hicimos con Sebastián Ozdoba en el Instituto Alemán una función exclusiva para sordos y fue genial, ¡nos fue hermoso! Y creo que no hay otro antecedente en la provincia... Pasa que por ahí no hay muchos actores que sepan lengua de señas: y también tenés intérpretes a los que no les llama la atención la actuación. Es lo que decía cuando me hicieron la entrevista, hay que entusiasmar a los teatreros con la lengua de señas y a los que saben lengua de señas, con el teatro. ¡A mí porque me da justo!", se explayó la intérprete, a quien todavía no le "cae la ficha" de que se ha convertido en precursora en este tema, en su tierra.

Para Romina, la iniciativa del Cervantes es un paso gigante, ya que considera que el país en general y la provincia en particular están bastante atrasados en la implementación de esta lengua en los diferentes ámbitos. "Hoy nos toca hablar de cultura, pero es en todo, en educación, salud, servicios públicos, medios de comunicación... Y ni te cuento la lucha que ha sido con la pandemia y el tema de los barbijos. Nosotros desde la Asociación incluso estamos peleando por una ley que ya está sancionada y no se cumple; y lo que nos mueve es justamente la inclusión, porque es una minoría importante", señaló compenetrada con esta cruzada, a la que ahora suma una bandera más.







El laboratorio

Es una propuesta lanzada por el Teatro Nacional Cervantes (que ya tiene otros programas inclusivos) destinada a personas oyentes y sordas, con buen nivel comunicativo en Lengua de Señas Argentina (LSA), interesadas en disciplinas escénicas (teatro, danza, performance, narración). A cargo de Gabriela Bianco con asistencia de Karo Torre, el objetivo es realizar una introducción al conocimiento y a la práctica de formas escénicas y ficcionales en LSA, a través del trabajo con parámetros propios de las lenguas de señas, prácticas de movimiento, ejercicios teatrales y reflexiones en torno a la creación, traducción y versionado escénico de materiales literarios.