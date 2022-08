FOTO Maxi Huyema

Inti Huama vuelve a subirse a un escenario por segunda vez en el año. El sábado 3 de septiembre regresa con un concierto propio que tiene una particularidad, será orquestal. Mario Zaguirre, Fonsi Velasco y Pancho Godoy, junto a Omar "Cacho" Páez y Oscar Figueroa, ofrecerán un concierto que hace tiempo estaban esperando concretar.



"Es la ilusión que hemos tenido en la mente los tres Inti Huama originales, decíamos ""¿Cómo sonaría nuestra música con una orquesta?" y ahora se hace realidad, gracias a Dios, con mucho esfuerzo" dijo Godoy a DIARIO DE CUYO. El guitarrista es el encargado de los arreglos de esta puesta junto al maestro Oscar Barzola, quien dirigirá el grupo de cámara integrado por 14 músicos clásicos, el Ensamble de Cuyo.



Si bien los tres miembros originales reconocen que hicieron una despedida formal en 2018 en el Teatro del Bicentenario y que después regresaron en formato de quinteto, lo atribuyen a que fue por el cariño del público y dijeron que honrando eso es que harán algunos conciertos especiales.



"Vamos a preparar uno o dos espectáculos al año y si sale alguna propuesta importante, iríamos, pero eso de andar todos los fines de semana ya no. Seguimos por pedido de la gente, no quieren que nos bajemos. Entonces decidimos seguir en contacto, aún cuando Panchito tiene su grupo (Los del Tulum), Oscar también (Sintonía), pero a la hora de cantar con Inti Huama estamos los cinco", explicó Fonsi sobre el modo de funcionar.



"Es una nueva etapa de Inti Huama, la gente no quiere que nos retiremos y decidimos este modo, hacer dos actuaciones grandes " sumó Godoy, mientras que Zaguirre además de coincidir con eso, opinó que también les sirve a ellos "para despuntar el vicio y alimentar ese deseo de cantar".



Sobre este recital orquestal Velasco contó que tenían la idea hace tiempo hacer nuevas versiones junto a la Orquesta Sinfónica de San Juan pero que "por temas de agenda la Sinfónica no se podía, así que el maestro Oscar Barzola ha conformado un ensamble con músicos de la Sinfónica, y entre Panchito y él terminaron de darle forma a los arreglos" dijo Fonsi, que recordó que hace muchos años actuaron con otro grupo de cámara, el Jazz Ensamble.



En cuanto al director invitado, Barzola es músico de la orquesta sanjuanina hace ya tiempo, también ha sido instrumentista en otras formaciones del país y es conocido además por su trabajo en Opus 7, conjunto que fundó y con el que tocó 12 años, hasta que se desarmó por la pandemia; pero esta es la primera vez que dirige un ensamble y señaló que tiene grandes expectativas por este espectáculo. "Ha sido un desafío importante porque ha sido mucho trabajo, pero estamos contentos" aseguró el músico que trabajó codo a codo con Godoy en los arreglos.



"Para mí es la primera vez que me atrevo a hacer los arreglos para una orquesta. Si bien los arreglos del grupo siempre los hice yo, durante toda nuestra trayectoria, por una cuestión de tiempos. Yo tenía más tiempo para dedicar que los otros integrantes, así que me delegaron ese trabajo y ahora los arreglos para orquesta se hacen en base a los que tenemos de guitarras, por lo que sumamos las cuerdas a los arreglos originales. El grupo que dirigirá Barzola tiene seis violines, tres violas, dos violoncellos, un contrabajo, piano y flauta traversa. Son arreglos compartidos porque como yo no leo ni escribo música, él hace esa parte, compartimos ideas para ver los arreglos de cada instrumento" aportó Panchito.



Para este concierto la mayoría de las canciones llevan la firma de los integrantes del grupo, pero también habrá otros autores consagrados. "Esto obedece a una trayectoria, donde todos los temas que se han cantado tienen que ver con San Juan, la vida y el país. Estarán "Por San Juan" de Mario Zaguirre, "San Juan por mi sangre" de Villavivencio, "Vallecito" de Buenaventura Luna, además de otros temas que han sido íconos del repertorio, como "La música va conmigo", "Aunque el pase el tiempo" de Zaguirre, otros de Fonsi y un estreno, "Y apenas somos tiempo", de Jose Ángel Trelles" siguió Godoy. También adelantó que los Inti Huama le regalarán al ensamble y al público el tema Honrar la vida, con arreglos de Godoy, pero será con pista, de cuando fueron a Buenos Aires a grabar con los músicos de Sergio Dennis.



Sobre las expectativas de esta función especial, Velasco no dudó en que es una buena invitación: "Creo que será una propuesta muy linda" consideró. Por su lado, Godoy analizó de qué manera llega la idea. "La gente está muy contenta , diciéndonos que Inti huama es un grupo representativo de la provincia, como cuando cantamos en Nueva York cantando la Misa Criolla en la Iglesia de San Patricio, y en Los Ángeles, en Italia, en las Islas Canarias".



Preparándose intensamente, con ensayos casi todos los días, Inti Huama parece dispuesto a disfrutar de hacer sonar distinto su repertorio, ofrecer una novedad a su público más tradicional y que el subir de nuevo juntos a un escenario les vuelva a llenar el alma.



EL DATO

Inti Huama en concierto. Sábado 3 de septiembre a las 22 hs en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $800 en boletería de la sala.