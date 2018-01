Ricardo Iorio está en boca de todos por el incidente que protagonizó ayer en Sierra de la Ventana. Circulaba a alta velocidad y, al llegar a una estación de servicio, casi choca a un joven motociclista que estaba con su padre. Se trataba de un policía que estaba de franco.

El subcomisario de la Subestación de Policía Comunal, Gonzalo Sandobal, explicó en La Brújula 24 que el cantante de heavy metal le mostró un arma calibre 11.25 después de discutir un rato.

Iorio se dio a la fuga en su auto Suzuki Vitara, pero fue interceptado por una patrulla a 300 metros del lugar sobre la Ruta 72. Iorio forcejeó con los policías, pero fue reducido en el piso. Terminó con un corte en la ceja y por eso lo atendieron en un sala médica de la ciudad. Finalmente fue trasladado a la Subestación de Policía Comunal.

Antes de ingresar a la Fiscalía a prestar declaración, Ricardo brindó una entrevista donde aseguró: "No todos los policías son iguales. Hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo".

Luego explicó por qué tenía un arma en su poder: "De ninguna manera amenacé al policía, ahora lo va a decidir la Justicia. Están las pruebas. El revólver no era para amenazar. Me muevo en los montes, hay jabalíes. Está legal el arma, no estaba cargada. De ninguna manera. Hay testigos".