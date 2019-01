Jesica Cirio es una de las mujeres más deseadas por los argentinos, pero su corazón ya tiene dueño y vive feliz junto a su marido, Martín Insaurralde. La mediática encontró en el intendente de Lomas de Zamora al gran amor de su vida y en el año 2017 tuvo a su hija, Chloe.

Dos años más tarde del nacimiento de su primogénita, la modelo arrancó el año con una foto en la que se muestra con la pequeña y sorprendió a todos por su aspecto irreconocible, sin maquillaje.

“Por acá seguimos en familia dándole la bienvenida al 2019! Hice un poquito de detox electrónico y ya recargada para arrancar con todo”, escribió la modelo que posó a cara lavada en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram.

La foto sumó 30.000 me gusta y sus seguidores la llenaron de elogios a ella y a su hija. “Hermosas”, publicó uno. “¡Me muero bombona con su casquito!”, le respondió otro. “Divinas las 2, y me mata la carita de esa niña”, fue otra de las reacciones.

Sin embargo, no todos fueron elogios para Cirio. También aparecieron quienes la cuestionaron por su rostro y hasta abrieron la duda respecto de si se hizo una operación facial durante los últimos meses. “Irreconocible. No me daba cuenta que era Jesica”, le dijo uno. “Pareces otra persona“, le contestó otro.