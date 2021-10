Ivana Nadal volvió a sufrir otro ataque en las redes sociales. Le avisaron que una chica había dicho en Twitter que se fue sin pagar del restaurante donde trabajaba y se contactó con ella de inmediato para aclarar la situación. Vía Instagram le pidió explicaciones y luego publicó una captura para que vieran que no es ninguna “rata”.

“Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema”, preguntó.

La respuesta de la joven era la que se imaginaba: todo había sido un invento. “Cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito... Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”, disparó. Sin embargo, la modelo fue por más y le consultó a su amigo, el que la había invitado a comer gratis, y él le confirmó que la empleada había mentido ¿por un poco de fama en las redes?

Ivana Nada explicó de qué vive

Ivana Nadal dijo que “vivía del aire” cuando un seguidor le preguntó cómo hacía para pagar los impuestos, comprar comida y viajar al exterior, como expone en sus redes sociales. Su respuesta no quedó en el olvido y varios de los usuarios que están pendientes de las publicaciones que hace volvieron a la carga. Cansada, accedió a explicar cómo genera ingresos y dio por terminadas las especulaciones, o eso intentó.

A pesar de no estar en la TV, trabajo no le falta. Hace todo a través de su cuenta de Instagram y parece que le va de diez. “Trabajo con mis redes sociales. Lo que hoy se llama canje, toda la vida se llamó publicidad; antes era necesario contratar un medio para poder mostrar el producto con un modelo o una modelo; en este caso sería yo”, señaló.

También reconoció que gracias a Instagram es mucho más fácil vincular un producto a una persona o personaje: “Muchas veces se da un servicio a cambio de esa publicidad, y otras veces se da dinero”.