El cantante colombiano J Balvin suele dominar con sus pegadizos hits todos los rankings, agotar presentaciones en vivo, y sumar premios y reconocimientos. Pero no todo es color de rosa en su vida.

En una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 33 millones de seguidores, José Álvaro Osorio Balvin -tal su nombre original- realizó un contundente descargo en el que detalla las dificultades que atraviesa por la ansiedad.

"Todos vemos la gloria, pocos saben la historia y mucho menos las batallas internas que la mente puede hacerte. Las sensaciones, y a veces sentir una distorsión de la realidad que no te deja ver claro, es mi caso, y como el de muchos, la ansiedad es algo que hay que tomar en serio, NO ES DE LOCOS, creo que es más loco no creer en eso", publicó.

Y siguió: "Creo en Dios y en el universo, pero también creo en la medicina a tiempo, y en los factores que ayudan a respaldar un mal momento como el deporte, la meditación y la compañía de tus seres queridos, de los reales, de los que te aman por lo que eres".

Luego, confesó: "¡Sí! Yo sufro de ansiedad y NO ES FÁCIL, pero esto también pasará, todo guerrero ahí afuera pasando por lo mismo que yo, ¡Vé busca ayuda, no estás loco por buscar un psiquiatra, busca ayuda que la salud mental es una realidad, aquí seguimos luchando para encontrar la luz y pido por sus oraciones para mí y para quienes los padecen!".

La confesión del colombiano, que se presentará en la Argentina el próximo 14 de diciembre en el Buenos Aires Arena, de Villa Crespo, impactó a sus fanáticos, que respondieron con más de un millón y medio de "likes" a su publicación y le dedicaron más de 25 mil comentarios.