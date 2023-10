Tras una exitosa primera edición el año pasado, hoy por la tarde el Centro Cultural Jáchal La Montaña volverá a ser un activo volcán de relatos y poesías. Detrás de ellos, mujeres que encontraron en la palabra el instrumento para expresar reflexiones, sentimientos, emociones... Mujeres del departamento principalmente, pero también algunas invitadas que llegarán para unirse a esta celebración, tal como consideran al Encuentro de Escritoras y Poetas, cuya segunda edición tomará cuerpo desde las 16.30 hs.



Angélica Sánchez Quilodran será la anfitriona de la reunión que tendrá como locales a Elena Alem, Elsa Nicolía de Aciar, Griselda Guevara, Marcela Lezcano y Griselda Gordillo (Huaco); a quienes se sumarán Alfia Arredondo Orozco y Nora Pin. Pero las puertas también estarán abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse al "fogón", donde "se compartirán lecturas, saberes profundos, académicos, telúricos pero también lúdicos".



"Comenzamos el año pasado como una forma de que la mujer escritora tenga su espacio. Tuvo muy buena aceptación y eso nos motivó para continuar, con otras escritoras y buscando en Jáchal y alrededores el semillero", comentó Sánchez en diálogo con DIARIO DE CUYO. "Considero que estas primeras instancias sirven para encontrarnos, para visibilizar, porque al principio cuesta un poco debido a que a veces son muy tímidas, entonces hay que ir paso a pasito. Por suerte son varias y espero que sigan sumándose", agregó la organizadora.



"Antes que nada son actividades que generan vínculos entre las personas que escribimos, con el público y la comunidad; y eso también es muy importante. Todos estos pequeños granitos de arena abren camino a nivel cultural en espacios donde poco se hace, porque son lugares alejados o porque por ahí no están los recursos", opinó Alfia Arredondo, una de las invitadas, para quien será su primera vez en este encuentro, aunque ya ha tenido varias experiencias literarias en el departamento. "Vamos a leer nuestros textos, habrá un taller de escritura, de juegos con la palabra y se hará una actividad en la Plaza de Jáchal, en el busto de Gabriela Mistral", adelantó la especialista, para quien "la Literatura te abre la cabeza, el espíritu, el mundo... Y creo que un poco eso es lo que pretendemos", añadió.

Elena Alem tiene 73 años, es jachallera y parte de esta iniciativa desde la primera hora. "El primer encuentro fue altamente positivo y hermoso, porque fue entre informal y serio, es decir, una reunión amena, cálida, simple, compartida desde la intimidad de lo que uno escribe; pero a su vez muy comprometida. Favoreció mucho esto de ir haciendo lazos, de escucharse... Por eso creo que este encuentro también va a ser muy productivo y muy lindo", expresó la mujer que se ha desempeñado como docente y que es parte de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento y de su colectivo literario.



Elena destacó que en Jáchal hay mucha gente que escribe. "Hay varios que tienen trabajos realizados, pero también sucede que hay otros que son más reacios, que lo hacen en forma silenciosa. Además no todos se dedican, sino que lo hacen como algo esporádico, como que no hay una práctica de escritura. Desde el colectivo literario de la Biblioteca estamos siempre llamando a participar y por eso me encanta que se haga este encuentro". En esa línea de análisis, Alem y Sánchez coincidieron en que las mujeres que escriben varían no sólo en cuanto a las edades, sino también en las temáticas que abordan.



"Escriben de todo, desde temas sociales hasta románticos y mucho de las cosas que sueñan. No estamos encuadrados en una sola temática, porque creemos que el hecho de que escriban ya es maravilloso, así que las alentamos a que lo hagan, sobre lo que quieran. Y están muy bien encaminadas las chinitas, tienen ideas lindas y una sincronía bastante buena", contó motivada Angélica. "Sí, la temática es muy variada y es sorprendente, porque muchos piensan que las mujeres sólo escriben de algunas cosas y hasta lo más insólito y osado puede verse reflejado", aportó Elena.



De todas maneras, marcó Alfia, "toda persona que escribe no se puede alejar mucho de su contexto. Puede que escriba ficción o algo realista, pero siempre es producto de su contexto y eso se refleja en la producción". "Desde la escritura nos identificamos, nos reconocemos y nos damos a conocer", aportó Elena, expectante como sus compañeras ante este nuevo encuentro.



"Nosotros estamos dando la opción para que exista un lugar en el mundo donde todas se puedan expresar. Y es una forma de movilizar la cultura en estos pequeños pueblos donde no llega todo. Es un encuentro muy lindo, muy diverso y ahí vamos aprendiendo y creciendo juntas", valoró Angélica.

> DATO

2do Encuentro de Escritoras y Poetas. Hoy, desde las 16.30 hs, en el Centro Cultural Jáchal La Montaña (Florida 919, Jáchal).