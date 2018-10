"De sol y arcilla" es el título de la nueva producción de Javier Acuña, que el joven artista presentará en el Teatro Municipal de Albardón (21.30, $150), y que tiene la canción Bien alegre como primer corte difusión. El folclorista albardonero, radicado en Buenos Aires hace 10 años no corta lazos con su terruño y por eso también decidió mostrar sus canciones en su provincia. "El nombre de este trabajo tiene que ver con dos características que me inspiran de mi departamento. El sol y la arcilla me dan paz y son fuentes de mi inspiración", aseguró el músico que está decidido a difundir su música de manera gratuita.



"No es mi intención venderlo. El disco físico pasó a ser una formalidad, la idea es que toda la gente pueda descargarlo, ponerlo en su pendrive o teléfono", aseguró a DIARIO DE CUYO. "No me interesa ganar plata, sino que la gente lo escuche, le llegue el mensaje y que lo comparta. El disco no lo cobro, se regala, la intención es que se comparta", apuntó el músico sobre su trabajo, que también presentó en Buenos Aires. No obstante, y a pesar de su concepción acorde a estos tiempos digitales, Acuña igualmente editó el formato físico, que tiene una cuidada gráfica y viene en lata.



En el concierto de esta noche, Acuña actuará acompañado por Ángelo Muñoz, Juan Ramón Álvarez, Carlos Santana y Miguel Ramírez.