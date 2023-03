Hace apenas dos semanas trascendió que Guillermina Valdés y Javier García, el arquero de Boca Juniors, iniciaban una relación. El vínculo había quedado expuesto después de que se filtraran fotos de una cita que tuvieron en un restaurante ubicado en el polo gastronómico de Caballito. Sin embargo, todo indica que el affaire llegó a su final.

Este martes, el periodista Ángel de Brito comentó en LAM (América) que el romance llegó a su fin. Fue el propio futbolista quien confirmó la situación al notero Ale Castelo, y la razón que dio fue que se sintió abrumado por el revuelo mediático. “Yo tuve 500 relaciones, en la 501 con una famosa, me pescaron, me pasó todo esto con las cámaras. No la llamé más a Guille”, le habría dicho el futbolista al cronista.

Este episodio tuvo lugar justamente en los días que Candelaria Tinelli expuso que su vínculo con Guillermina nunca fue el más cercano porque consideraba que no le estaba haciendo bien a su papá, Marcelo. Tanto fue el ruido que generaron esas declaraciones que García prefirió que no lo salpique ese escándalo, con el que no tenía nada que ver, y le puso un freno a la relación con Guillermina. Ante todo, el perfil bajo.

La extraña versión de Guillermina Valdés sobre su vínculo con Javier García

El martes pasado, Guillermina Valdes rompió el silencio luego de ser vinculada con Javier García, el arquero de Boca Juniors. Al ser abordada por un cronista de Intrusos (América), la actriz explicó que no estaba en pareja con el futbolista.

“No, no estoy en pareja. Lo vi una vez”, aseguró cuando el periodista le consultó sobre su situación sentimental actual. Después de que le preguntaran el motivo por el que se habían encontrado con el deportista, fue contundente: “Nos quisimos conocer, como cualquier persona que quiere conocer a alguien... ¿vos sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen fotos?”.

Si bien el notero insistió para saber un poco más sobre lo que había pasado entre la artista y García, ella evitó dar mayores precisiones de lo ocurrido. También esquivó las preguntas relacionadas a Cande Tinelli, con quien intercambiaron varias indirectas en las redes sociales durante la última semana.