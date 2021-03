Antes de su muerte, Diego Armando Maradona estaba interesado en conquistar a una mujer: Jazmín Garbini, una empresaria que fabrica sillones y le había llevado unos hasta su casa en septiembre pasado. El Diez quedó fascinado apenas la vio y le dijo tanto a Verónica Ojeda como a Vanesa Morla que tenía ganas de conocerla para intentar ganar su corazón.

La mamá de Dieguito Fernando contó esta historia en el documental de Infobae sobre La muerte de Maradona que se estrenó en todas sus plataformas digitales. “Él quería ser feliz y quería conocer a una chica, y estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”, fue el testimonio de Ojeda, que remarca las ganas que tenía Diego de volver a enamorarse.

“Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez hace un montón de años”, relató Jazmín sobre el comienzo de su vínculo con Maradona. “Una vez subió un posteo en Instagram en un sillón. Yo le contesté: ‘Diego, tenés que tener un sillón Jazmín”. Me contactaron para decirme que Verónica vio mi posteo y que necesitaban una butaca”, agregó en el ciclo Los Ángeles de la Mañana.

Cuando terminaron la butaca, pudieron llevársela hasta la casa de Diego. Ahí fue el primer encuentro entre Jazmín y el astro del fútbol. “Nos recibió bárbaro, se sentó y se fumó un habano. Yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió un sillón y se lo llevamos. Nos quedamos hablando mucho de los perros porque yo tengo siete perros y él tenía un cachorrito”, señaló.

La empresaria se dio cuenta de que quería conquistarla cuando el ex director técnico le mandó un ramo de rosas rojas enormes en agradecimiento por los sillones que le había llevado. “Él insistió para que yo volviera, para que fuera a tomar unos mates. Nos mandábamos audios en los que nos matábamos de risa. Yo le dije que en algún momento pasaba a verlo, con mucho respeto y mucha admiración. Yo nunca tuve intenciones de tener algo, pero se había obsesionado conmigo y quería conocerme”, manifestó.

Tras el primer encuentro, Vanesa Morla le contó a Jazmín que Maradona le había dicho: “Esa chica es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina”. El 25 de noviembre, cuando se enteró de la muerte del Diez, tanto ella como su familia quedaron muy sorprendidos y dolidos porque habían tenido la posibilidad de conocerlo y fue un encuentro muy agradable.

La hermana de Matías Morla la llamó ese día del fallecimiento de Maradona para contarle: “Ayer Diego estuvo todo el día preguntado por vos... Me dijo que había sido la última mina en la que había pensando Maradona. Me impactó un montón. No te pasa todos los días eso en la vida”. Jazmín está casada y apenas su marido se enteró de lo que estaba pasando le dijo riéndose: “Te levantaste a Maradona...”.