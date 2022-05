Abel Herrera trae un nuevo concierto con su impronta personal. Esta noche en el Teatro Municipal (21.30, $400) se presentará con el trío que hace con Matías Inostroza (batería) y Nicolás Bustos (bajo), en un formato de jazz fusión al incorporar por primera vez un cuarteto de cuerdas, que en esta ocasión integran Rodrigo Godoy (violín), Carolina Pedraza (viola), Maite Benevidez (violoncello) y Sebastián Páez (contrabajo). Aunque Herrera ha ofrecido antes este tipo de propuesta, es la primera vez que se suben a escena tantos músicos y además lo hará presentando un repertorio enteramente propio.



"Me gusta mucho la música de cámara, cuando tiene potencialidad para música de película, es algo que me apasiona y por eso busco esa sonoridad. La música de jazz muchas veces se ha usado para películas y la música de cámara que tiene dinámicas para eso, me gustó mezclarla" dijo a DIARIO DE CUYO el músico y docente, que reconoce que es audaz presentar sólo obra propia, pero opinó que gracias a "gente como Tito Oliva, que apuesta a que lo de uno también es importante, eso alimenta a las personas como yo y otros, a estar generando material nuevo y que se esté tocando o buscar que se toque esta música".



Herrera destacó que el concierto es completamente autogestionado y reconoció que lo vive como un gran logro personal.