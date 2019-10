Este martes, la actriz Jennifer Aniston decidió finalmente abrir su cuenta de Instagram, y su primera publicación fuer una selfie junto a los protagonistas de la serie Friends, que la hizo conocida alrededor del mundo.

En la imagen, se puede ver a Aniston junto a Lisa Kudrow y Courtney Cox, impecables como siempre, en tanto que sus compañeros parecen acusar el paso de los 16 años que transcurrieron desde el último episodio.

El actor Matthew Perry, que desde hace dos años no aparecía en público (luego de su trabajo en la serie The Kennedys After Camelot), luce canoso, al igual que Matt LeBlanc, que viene de trabajar en la serie Man with a Plan.