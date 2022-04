Jennifer López y Benn Afleck habían protagonizado un público noviazgo en la década del 2000. Todo comenzó cuando rodaron “Una relación peligrosa”, cinta en la que se conocieron y decidieron empezar a salir. Pero cuando se estrenó la película, la pareja ya se había separado.

¿El problema? No soportaban el acoso mediático. Al respecto, Affleck había contado que “la gente era jodidamente mala con ella: sexista, racista. Se escribieron cosas horribles y viciosas sobre ella de una manera que si se escribiese ahora, literalmente, te despedirían por decir esas cosas”.

“Vivimos nuestra relación públicamente, éramos inocentes, y aquello terminó pasándonos factura”, había confesado Lopez cuando confirmó esta “segunda oportunidad” entre ellos.

Ahora, esta segunda historia de amor nuevamente va camino al altar. Así lo anunció la propia cantante, a través de un video compartido en su web On the JLo, donde se la puede ver luciendo un diamante verde menta en su dedo.

Tras casi dos décadas separados, sus caminos volvieron a unirse. Pero antes, JLo había estado casada con el cantante Marc Anthony y Affleck, con la actriz Jennifer Garner.

Además, en ese tiempo, tuvieron la oportunidad de crecer en sus carreras: Ben ganó el Oscar por la producción de “Argo”; mientras que Jennifer se convirtió en un ícono de la cultura pop, con éxitos como “On the Floor”, “Let’s Get Loud” y “Ain’t Your Mama”, además de que continuó una trayectoria representativa en la industria cinematográfica.

Luego estuvieron con otras personas en sus vidas: en el caso de Jen, estuvo cuatro años con el beisbolista Alex Rodríguez; mientras que Ben tuvo una relación con la actriz Ana de Armas. Al mismo tiempo, dieron por concluido sus noviazgos y se volvieron a juntar entre ellos.

“Me siento tan afortunada, feliz y orgullosa de estar con él”, declaró Lopez recientemente a la revista People. “Es una hermosa historia de amor”, agregó.

Si bien tuvieron “un poco de miedo” cuando comenzaron a salir por la presión mediática, hecho que los hizo acabar con su relación años antes, afirman que están “tan felices y no queremos que nada de eso vuelva a entrar en juego”.

“Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia y estamos en diferentes lugares de nuestras vidas. Sinceramente, creo que el amor gobierna todo. El amor siempre lo conquista todo: relaciones, hijos, trabajo, relaciones laborales. Se trata de cuán amoroso, abierto y aceptado seas. Cuando estás en una relación buena y saludable, todos se benefician de eso. Todos”, añadió el actor.

