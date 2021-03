Todos los domingos Jésica Cirio conduce junto a Gerardo Rozín “La Peña de Morfi”, el programa de Telefe que reúne a la familia para ver tocar en vivo a los artistas más prestigiosos del país. Allí la modelo y conductora también entrevista a los invitados. Esta vez se invirtieron los roles y Cirio fue entrevistada por Marcelo Polino para Radio Mitre, en un ameno diálogo con el periodista la modelo se sinceró y habló sobre la maternidad, “es mucho laburo tener un hijo, pensé que era más fácil”, comenzó diciendo.

Durante la entrevista Jésica Cirio además se refirió al comienzo del jardín de su hija, tras un año de receso por la pandemia por el coronavirus, “estoy muy contenta que Chloé empezó el jardín de manera presencial a pesar de que no puedo organizarme por los protocolos que hay que cumplir”.

La vuelta al Jardín y al resto de las actividades cotidianas no fue tan fácil para Jésica, y se encontró con sensaciones nuevas tanto para ella como para su hija, y aunque el cansancio a veces le gana, contó que su hija “se porta bastante bien, por ahora nunca me hizo un escándalo como hacía yo cuando era chiquita”, dijo la conductora.

Jésica también habló sobre su presente laboral y sostuvo que “no me bancaría trabajar todos los días de semana, estar en la “Peña de Morfi”, que me encanta es lo ideal para mí hoy. Es un programa que me gusta hacer y en el que aprendo mucho”, expresó la modelo que, por lo visto se quedará un tiempo más en el programa.