Jesica Cirio dejó al estudio de Fernando Burlando y contrató a Nicolás Urrutia como su nuevo abogado defensor en la causa que la investiga por lavado de dinero. El cambio de letrados se da luego de que la Justicia haya encontrado facturas de un casino al programa de la conductora televisiva por más de $11 millones.

Pese a que Cirio no explico los argumentos sobre por qué tomó la decisión de dejar de ser defendida por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, la contratación de Nicolás Urrutia, un abogado penalista de bajo perfil, podría llegar a estar atada a una jugada judicial.

Es que Urrutia, quien ya fue presentado ante el juzgado que aceptó su designación como nuevo defensor, trabajó en varios casos junto al estudio jurídico de quien será el ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona.

Tampoco es casual la fecha en la que ocurre la designación del nuevo abogado. El anuncio se hizo luego de que se conociera que la Justicia encontró facturas de un casino al programa en el que trabaja la conductora televisiva por un total de $11.262.960.

Pese a ese dato, en los registros del Casino Victoria de Entre Ríos las dos facturas (una de $5.676.720 y otra de $5.586.240) aparecen como “impagas” y ahora los funcionarios judiciales buscan saber si se abonaron de otra manera.

Fernando Burlando y Fabián Améndola venían defendiendo a Cirio en la causa que la investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, investigada por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak.

La investigación contra Cirio se desprende del lujoso viaje que hizo su exmarido, Martín Insaurralde, a las paradisíacas playas de Marbella junto con su actual novia, la modelo Sofía Clérici. En dicha causa se procedió al allanamiento del departamento en el que vive la modelo.

Ambas facturas se confeccionaron entre el 7 y el 30 de diciembre de 2022, por lo que les resulta llamativo que no haya habido ningún reclamo al respecto. “No sabemos si algo llegó o nada, o si el pago pudo haberse realizado de otra manera, además no coinciden algunos montos entre lo que informa el casino y el programa, estamos viendo cómo precisar esa información”, aseguró a TN una fuente cercana al caso. Para los que llevan las riendas de la investigación, es muy extraño que las facturas se hayan confeccionado y que en el sistema no figure la transferencia de dinero.

Mientras tanto la causa sigue su curso y las autoridades todavía no pudieron abrir los celulares de Sofía Clerici, que fueron secuestrados en los procedimientos en su casa de Tigre y Vicente López. Además, según pudo saber este medio, las tablets halladas en la casa de Insaurralde en Banfield fueron más de una, al tiempo que los pendrives serían cinco.

Los investigadores por ahora creen que el caso se configura en el delito de enriquecimiento ilícito. Las pruebas halladas hasta el momento dificultan inclinarse por el lavado de dinero. De cualquier manera, las autoridades esperan que lleguen exhortos importantes de los Estados Unidos.

La Justicia apunta a ese país porque cree que allí estaría escondido buena parte del patrimonio de Cirio e Insaurralde. A tal punto que en los últimos días se amplió el requerimiento efectuado vía exhorto para que entregue toda la información disponible sobre la persona que el 15 de septiembre de 2023, a través de la agencia de turismo Forest, hizo la reserva número #243227580 a nombre de Sofía Clerici en el alojamiento “Marbella Club Hotel S.A.”. La misma se efectuó con una tarjeta de crédito finalizada en 4003. Los investigadores creen que allí están buena parte de las respuestas.