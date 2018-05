Lejos de recurrir a las redes para descargar su malestar, Jey Mammon optó por hablar ante las cámaras de Pampita Online sobre la indignación que le generó no tener suficiente espacio al aire. Y eso generó una cadena de polémicas.

"Qué al pedo vine a este programa, no voy a volver. ¿Sabés por qué me gusta este programa? Porque no lo entiendo por momentos y hoy entendí por qué no lo entiendo... porque no se sabe adónde vamos nunca", había sentenciado el humorista, mientras Carolina Ardohain intentaba sobrellevar el tenso clima con su característica sonrisa.

Tras la fuerte escena que se vivió en los últimos momentos de la transmisión de este lunes, Ángel de Brito brindó más detalles sobre lo que sucedió detrás de cámara: "Me cuentan que terminó todo a los gritos cuando las cámaras se apagaron. ‘Sos un maleducado’”, contó.

Además, según pudo confirmar Ciudad con testigos del episodio, la situación fue incluso más allá. Los productores y compañeros de Pampita tuvieron que calmarla porque, apenas se fueron del aire la animadora no se contuvo: “¡Maleducado, Maleducado! ¡Sos un maleducado! Yo soy la conductora, yo no soy la producción”, habría gritado.

Lejos de las especulaciones, Jey le puso punto final a las dudas y dio detalles de la charla que mantuvo con la presentadora "cara a cara": "Sí, es verdad que me gritó. Ella me dijo que yo era un maleducado. Fue medio face to face, yo pensé que se venía una piña. No es que la esperaba pero, ¿viste cuando viene un chabón y te enfrenta? Y yo dije 'uhhh'".

Aunque luego, aclaró: "No me gusta dibujar una escena. No me iba a pegar. A ver... la sonrisa al aire es en Pampita Online y también está la de Pampita Offline. La verdad es esa. El que no tiene oficio soy yo porque ella al aire, divina, y después se hizo cargo de la situación. No estuvo bueno lo que pasó".

"No hago juicio de valor. Cada uno puede tener un mal día. Yo creo que lo que la enoja a ella es que, si llegamos a esa situación es por algo que no tiene que ver conmigo. Pero está todo más que bien", agregó en diálogo con Hay que Ver, el programa que conducen José María Listorti y Denise Dumas por e lnueve.

Por último, cerró: "Cuando el programa va buscando el rumbo, lo saben ustedes más que yo porque hacen tele hace un montón de tiempo, a veces los productores tienen que lidiar con la conductora. Entonces, cuando ella me dijo 'yo soy la conductora, no soy la productora', yo le contestaba que mi reclamo al aire fue a la conductora, no a la producción. Repetía que era un maleducado y que no pedía disculpas. Yo no paré de pedirle disculpas como un perrito mojado".

Fuente: Ciudad