Después de leer la denuncia completa de Lucas Benvenuto contra Juan Martín Rago, conocido en el ambiente artístico bajo el pseudónimo de Jey Mammón, por abuso sexual cuando era menor, Ángel de Brito contó que se había comunicado con el conductor, quien le mandó varios textuales vía WhatsApp cuando explotó el tema.

"Cuando el jueves escuché a Jorge Rial contar en la radio con nombre y apellido que la denuncia que había hecho este chico en la televisión en forma anónima se refería a Jey Mammón, y dijo tener parte de la denuncia, le escribí a Jey. Como no estuve estos días en el programa por el casamiento de Lizy y la mudanza que hice el viernes, le escribí el mismo jueves", contó el periodista.

"Le pregunté cómo fue el tema y les voy a leer textual lo que me respondió. Más allá de que me pidió que no dijera que hablé con él. Poco me importa su pedido. Voy a leer los textuales que me mandó", agregó, enojado con la situación y la actitud del humorista.

"'Miente en la edad', fue una de las cosas que me dijo. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas. A pesar de que lo conozco de cumpleaños, de haber compartido años de canales, programas, charlas, un bailando que compartimos. Vino miles de veces a LAM y hasta presentó un novio en el programa. Hemos hablado miles de veces de temas privados", se sinceró Ángel.

"Nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente no hubiese seguido esa charla. Nunca jamás me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en un comunicado", siguió, dudando de la estrategia de Jey y su abogado, de ir contra el demandante.

Después de Brito volvió a leer textuales de Jey Mammón, aclarando que cuando se los envió, todavía no se había conocido el comunicado de Telefe ni lo habían echado de La Peña de Morfi: "La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal y no estoy viendo nada de todo lo que dice".

Inclusive el periodista agregó que cuando tuvo este cruce de mensajes con Jey, él todavía no podía creer la acusación. Hasta hablaron de ir al casamiento de Lizy Tagliani. "Estábamos organizando una combi para ir hasta Berazategui con El Chato Prada, Fede Hoppe, con Paula Chaves, Jey Mammón, y finalmente ese plan no se hizo. Yo había hablado con él el domingo después del debut de La Peña para felicitarlo".

"Después me dijo 'No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder', pero se escondió. En otro momento me dijo que habían filtrado su número y que no podía usar su teléfono. Ahí sentí que ya no quería hablar más y que sólo eran excusas", agregó Ángel, enojado con Jey.

"También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera. Obviamente no hay vuelta atrás en lo laboral y en otros trabajos suyos como publicidades y el disco que había grabado", sentenció el periodista.

"La empresa bajó línea y le hizo un pedido a los conductores del canal. En el casamiento de Lizy, Jésica Cirio estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa el domingo. Todavía no se había determinado que estuviera Georgina. Ella también lo tuvo en su programa vendiendo La Peña antes del debut", contó.

Luego el conductor de LAM confirmó que era cierto que le habían viralizado el número de celular a Jey Mammón, y que por eso no quería usar su teléfono, pero explicó que "Si vos querés hablar con alguien agarrás otro teléfono y llamás. Porque sé que desde el jueves hasta ahora estuvo hablando con Burlando por ejemplo. Y con otros amigos de él".

Ángel de Brito se puso del lado de Lucas Benvenuto

Después de leer las respuestas de Jey Mammón, el conductor de LAM sentó postura. "En el casamiento el tema era Jey y Burlando ahí me dijo lo mismo con el tema de la edad, que parecía que no tenía 14 sino otra. Pero todavía no habían hablado. Él fue su abogado y firmó cuando fue la prescripción de la causa. Y una semana después lo presentó en Los Mammones como el mejor abogado del mundo".

"Todo ese tiempo que él supo de la causa, se lo guardó. Nunca jamás habló con ninguno de los amigos en común que tenemos. Nunca dijo que había un loco extorsionándolo, o haciéndole un juicio por algo que no pasó. Es común que aparezca alguien a armarte un problema judicial inventando una historia. Pero si pasa eso lo contás, lo denunciás, vas a los programas a contarlo. pero él nunca dijo nada", analizó el periodista.

"Y no es alguien que no hable de su vida privada en los medios. Cuando fue la enfermedad de su papá y finalmente falleció, lo habló en todos lados. Cuando tuvo un novio venezolano durante dos años, lo presentó en el programa. Por eso no entiendo la actitud de Jey Mammón desde el jueves. Estoy 100% del lado de Lucas Benvenuto", manifestó el conductor.

"Lo que hizo Jey Mammón no sólo es impropio y está fuera de la ley. Me chupa un huevo la prescripción. Los hechos son los hechos y para mí Jey Mammón fue, en todos los sentidos. Y esto lo digo a título personal", redobló la apuesta Ángel.

"Él tendrá todo el tiempo para explicarlo. Burlando dice que van a hacer un juicio por la verdad para limpiar a Jey. Ojalá se haga este juicio por Jey y por Lucas. Ojalá sepamos la verdad y no quede en la nada como otros casos. Me da lo mismo si el pibe tenía 14, 15 o 16. Hay marihuana, alcohol, un pibe que se acuesta a dormir y al otro día se levanta sangrando al otro día", describió como parte del horror que vivió Lucas.

"Además si tuviste una relación de tantos años con un menor y sabías la historia que tenía atrás, de qué manera seguís adelante. Evidentemente sabía que esta relación estaba mal, porque nunca se la contó a nadie", se preguntó, indignado.

"Más allá de que haya existido una extorsión, Jey ya está. Ponele que no sea un vericueto para zafar y existió eso o algún mensaje amenazante, es lo mínimo que puede hacer una víctima como fue dañado Lucas Benvenuto. Es un tema terminado desde lo moral y las explicaciones de Jey o Burlando poco me importan. Una persona inocente no tiene esta actitud. Al contrario, expone todo en los medios", cerró su análisis.