Jey Mammon aprovechó el ritmo libre en el Bailando para presentar una coreografía que dejó un importante mensaje a favor de la diversidad sexual. "Ojalá esto sea una semilla para que toda la gente pueda vivir su vida libremente", dijo antes de arrancar.

El humorista se mostró conmovido y logró emocionar al público. La performance empezó con la repetición de titulares que dejaban ver la discriminación que existe en el mundo contra los homosexuales y transexuales. Luego siguió con el actor en el piano y terminó con un gran baile protagonizado por drag queens que participaron especialmente en este ritmo.

En el final, se destacó, proyectada en el piso, una frase de la activista Lohana Berkins: "Ser libres, ser desobedientes, ser fuertes, ser".

Jay logró el mejor puntaje de la noche. "Toda la coreo tuvo sentido. Hubo baile, acrobacia y mucho vestuario. A mí me gustó mucho, salió lindo", opinó De Brito, que le puso un 7. Pampita (voto secreto) opinó: "Me encantó el despliegue. Me faltó un poco de fuerza en Jey a la hora de bailar, pero me emocionó mucho".

Moria fue la más emocionada. Su nota fue un 10. "Me encanta que tengas un real sentimiento sobre la diversidad. La mayoría de la gente vive desdichada porque no sale de sus propios prejuicios. Se notó tu sentimiento y tu emoción", dijo.

Por último, Polino puntuó con un 8 y opinó: "Fue una grata sorpresa, aunque en el baile los traicionó un poco la emoción".

El total fue de 25 puntos.