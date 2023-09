Llega la décima entrega de la franquicia Saw, saga de culto dentro del género del terror, que en esta oportunidad trae de vuelta al icónico personaje de John Kramer (interpretado por Tobin Bell). ¿Cómo? Porque la trama está temporalmente ubicada entre las dos primeras películas, Saw 1 y Saw 2. Prometen que será la más perturbadora hasta el momento y el productor Oren Koules confirmó que el argumento de Saw X tiene lugar "semanas después" de la original de 2004. Se podrán ver al personaje principal en México, desesperado por recuperarse del cáncer y descubrirá que todo es una estafa y no lo perdonará. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino en serie regresa a su trabajo; desplegando las más tortuosas, trastornadas trampas.

También estrenan hoy Paw Patrol, la súper película, en un nueva aventura de la patrulla canina. Además, Resistencia, una cinta de ciencia ficción del cineasta británico Gareth Edwards centra la acción en la revelación de las IA contra la humanidad. Y además estará disponible Unicornio, la nueva película de Nancy Dupláa, un drama que atraviesa a 4 mujeres y cómo encuentran el amor en la contención mutua.