Jimena Barón alzó la bandera de #NiUunaMenos en la pista de ShowMatch. La actriz, que en el pasado contó que sufrió violencia de género cuando estaba en pareja con Daniel Osvaldo, realizó una coreografía con ese mensaje para reivindicar la lucha de las mujeres. Cuando terminó con su perfomance no pudo evitar emocionarse y conmovió a todos en el estudio.

El primero en hacer una reflexión sobre el trabajo de la participante fue Marcelo Tinelli. "Creo que las lágrimas de Jimena dicen un montón de cosas. Es difícil poner palabras a lo que hemos visto. Yo me siento cercano a ella por mis hijas, la quiero mucho, sé lo que ha vivido y, por eso, me conmueve todo esto. Me encanta que te animes a poder decir esto. Eso es hermoso", manifestó el conductor.

Aunque no podía hablar por la emoción, la actriz explicó qué la motivó a dedicar el ritmo libre a la lucha de las mujeres contra la violencia de género. "No sé qué decir... la verdad es que para mí es muy importante venir acá con eso. Es importante que se vea, que se escuche lo que pasa. Me incluyo. Hay muchas mujeres que la pasaron muy mal y que la están pasando muy mal. Y traer este tema, hablar de este tema y luchar hace que no nos sintamos solas", expresó.

Por último, Jimena destacó el cambio social que se está viviendo con el empoderamiento femenino. "La mujer está atravesando un momento en el que todas estamos diciendo 'basta' al patriarcado, al machismo, a las violencias y a los abusos. Más allá de la coreo, quería homenajear a las mujeres y decirles que estamos todas juntas en esto, todas juntas", sentenció.