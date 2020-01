Jimena Barón cambia su estilo de vida constantemente, y suele compartir sus nuevas experiencias con todos sus seguidores. Así fue que compartió en sus historias de Instagram su nueva decisión radical: ser vegetariana.

Ante la consulta de una fan sobre, la cantante explicó: “Estoy intentándolo porque no quiero que maten a los animales y no quiero contribuir a que destruyan el mundo”. Mientras tanto, la joven agregó que lo está cumpliendo hace 20 días, además de subir una foto de un sándwich sin carne y con distintas verduras.

La mamá de Momo suele subir fotos de sus comidas y en varias oportunidades se mostró amante de la carne, por eso sorprende el cambio rotundo de la joven.

Jimena tuvo varios problemas en su salud desde que comenzó el año. Primero debió suspender varias presentaciones y mostró una foto de ella nebulizándose: “Por cuestiones de salud no voy a poder hacer los shows de esta noche en Villa Gesell. Estoy intentando recuperarme rápido para volver al ruedo” y señaló que tenía “gripe con broncoespasmos". Y añadió: "No arranco el año como pensé”.

“Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: sí te devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina. La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento”, sostuvo la actriz.

Algunos días después se desmayó en medio de un show en Entre Ríos, delante de todos sus fanáticos, y tuvo que ser atendida de urgencia. La propia cantante se aseguró de informar que sólo se trataba de una baja de presión, pero pidió disculpas a los presentes. “Humor a la vida siempre! Estoy bien! Tuve un bajón de presión y me costó un poquito recuperarme. Así y todo el show lo hicimos completo (yo andaba turula ya en la mitad pero profesional siempre) y fue increíble la energía y la cantidad de gente! Cuando terminó hice 5 pasos sin entender nada al camarín y cuerpo a tierra, al sopi patas para arriba, mi presión era inexistente. ¿Venimos trabajando demasiado? Si. ¿Las vacaciones fueron demasiado cortas? Si. ¿Mi cuerpo me está haciendo piquete? Claramente”, señaló la cantante en sus redes.

Jimena no especificó si el plan de alimentación fue supervisado por algún profesional, como suelen aconsejar los médicos nutricionistas, para resguardar la salud ante el cambio brusco que estas decisiones podrían producir en el cuerpo.