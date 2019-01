Jimena Barón causó un revuelo en su Instagram con la producción de fotos que compartió con sus seguidores. En las imágenes, la actriz aparece con su novio, Mauro Caiazza, y su hijo, Momo (fruto de su relación con Daniel Osvaldo), tomando un baño de espuma en un lujoso hotel boutique de Rosario. Al parecer, por lo que se puede apreciar en algunas imágenes, el niño estaba sin ropa interior, algo que fue cuestionado por los usuarios.

"Se le ven a Momo sus partes, ¡tapalo!", "Cada uno hace con su vida lo que quiere, yo particularmente no comparto lo que hace Jimena. A mis hijas les enseño a cuidar su intimidad", "No me parece bien lo que hace. Ella puede estar con veinte tipos si quiere, pero no con el niño adelante", "¿Qué pensará @daniosvaldobv al ver a Momo, de 4 años, metido desnudo en un jacuzzi con el novio de la madre de su hijo?", "No quiero ser mala onda pero no me parece correcto que un niño se bañe con un adulto que apenas conoce. Hay que tener ciertos cuidados", fueron algunos de los comentarios que recibió la intérprete de La Tonta.





Más allá de las críticas, Barón no se preocupa demasiado por el qué dirán y disfruta a pleno de la excelente relación que tiene su hijo con su actual pareja. Un vínculo que entablaron cuando Momo acompañaba a su mamá a los ensayos del Bailando 2018. "A él también le encantan las patinetas, bailar y hacemos freestyle acá en la casa. Tenemos cosas en común", contó el bailarín sobre la buena química entre ellos.