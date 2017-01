Jimena Barón fue vinculada sentimentalmente a Juan Martín Del Potro. Las versiones indicaban que la actriz había tenido sexo con el tenista en un baño durante una fiesta, además que él ya la llevó a su Tandil natal.

Barón reconoció que lo conoce, pero negó todo lo demás: "Lo conozco. Nos vimos en la fiesta comentada y estuvimos hablando un rato ahí. No nos cruzamos teléfonos".

"No tuvimos sexo en el baño. Si quiero tener sexo me voy a su casa. Es un chico de dos metros, ¡una incomodidad! Siendo una primera vez quiero hacer una performance presentable, no en un baño", afirmó a Desayuno Americano.



"Fui con una amiga que hasta me preguntó quién era. Ya lo conocía, ya me lo había cruzado si hubiese sido algo clandestino no hubiese estado hablando delante de todo el mundo. Me quieren embarazar, casar y después juicio. Les gusta. Yo también quiero estar en pareja, obvio", concluyó.