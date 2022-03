Este fin de semana, Jimena La Torre realizó un especial posteo en sus cuentas de las redes sociales lamentando la pronta partida de Gerardo Rozín con una frase que generó un fuerte repudio entre sus seguidores.

En detalle, la astróloga "culpó" a la alineación planetaria por el fallecimiento del creador y conductor de La peña del morfi (Telefe) argumentando que Gerardo no logró superar la "lucha cósmica" a partir de la unión de dos cuerpos celestes.

"No resistió la cuadratura", escribió La Torre en su cuenta de Instagram junto a una foto de Rozín y datos de su página en Wikipedia que el sitio Primicias Ya logró capturar antes de que ella la borrara. A eso, además, la también panelista y escritora le sumó un emoji de una mujer llorando y la frase "Que descanse en paz".

Al leer este post, los seguidores se indignaron y le escribieron fuertes comentarios. "Fuera de lugar", "Hablamos de una enfermedad, respeto por favor", fueron los más repetidos de quienes no estuvieron para nada de acuerdo con lo que comentó la tarotista.

"Me parece que todo es viable menos la falta de respeto. Estamos hablando de un ser humano, donde detrás de él hay una familia, amigos, gente que lo quiere y admira. Tu trabajo, aciertos o desaciertos, en este momento, estaban de más. Es una pena que no hayas discernido", sostuvo otra persona en un mensaje que recibió cientos de "me gusta".

Luego de recibir muchísimos comentarios de repudio, la astróloga decidió eliminar ese posteo de sus redes sociales y pidió disculpas a través de un video.

Uno de los comentarios en contra de Jimena La Torre.

"En estos días hemos vivido situaciones difíciles, de mi parte quiero pedir disculpas a todos los que se sintieron mal por mis posteos con respecto a la muerte de una persona muy famosa acá en Argentina", expresó Jimena en una publicación donde se predisponía a dar las predicciones para la semana para todos los signos del zodíaco.

Fuente: Clarín