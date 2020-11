El actor estadounidense Johnny Depp perdió el juicio por libelo contra el grupo propietario del tabloide británico "The Sun", según anunció hoy el Tribunal Superior de Londres.



El actor, de 57 años, presentó una querella contra News Group Newspaper (NGN) - dueño de The Sun- y su director ejecutivo, Dan Wootton, por un artículo publicado en 2018 en el que lo calificaban de "maltratador de esposas" por su matrimonio con la actriz Amber Heard.



En su veredicto, el juez rechazó la demanda argumentando que NGN había demostrado que lo escrito en el artículo era "sustancialmente cierto", informó la prensa internacional.



Sucede que en el artículo, el tabloide aludía a "evidencias abrumadoras" sobre supuestas agresiones cometidas por el actor contra su ex, acusaciones que Depp siempre negó de manera rotunda.



Al comunicar su decisión, el juez explicó que si bien el actor "probó los elementos necesarios de su causa en este caso de libelo", los acusados -NGN y Wootton- demostraron que lo que publicaron era "sustancialmente cierto".



A raíz del estado público que tomó el caso, la prensa británica lo tildó como el "mayor proceso judicial por libelo del siglo XXI".



Por su parte, a través de un comunicado la abogada estadounidense de Heard, Elaine Charlson Bredehoft, indicó que "muy pronto" presentarán pruebas "incluso más voluminosas en Estados Unidos" al agregar que su equipo está "comprometido a obtener justicia para Amber Heard en las cortes de Estados Unidos y a defender el derecho de Heard a la libertad de discurso".