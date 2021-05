La segunda ola de coronavirus avanza implacable sobre la Argentina y por estos días se está viendo afectada la familia de Jonatan Viale. Si bien el periodista se hizo un testeo y le dio negativo, tanto su mujer Micaela Krolovetzky, como sus hijos Romeo y Rafael, dieron positivo. Por este motivo, toda la familia permanece aislada.

Lo contó este martes por la tarde el periodista Lucas Morando, quien reemplaza a Viale en la conducción del programa radial Pan y Circo (Radio Rivadavia): “Ayer dimos una explicación medio por el aire porque queríamos cuidar la intimidad de la familia de Jony, pero hay que decir que tiene a toda su familia con covid, sus hijos Rafa y Romeo y a Mica”, anunció Morando.

“Él no tiene covid, le dio negativo el test pcr, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica está bien. Pero bueno, tener toda la familia con covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, agregó.

La noticia se conoce exactamente cuando se está cumpliendo un mes de la muerte de Mauro Viale, papá de Jonatan, por covid. “Obviamente, todo esto revuelve las cosas que pasaron hace exactamente un mes. Hoy se cumple un mes del fallecimiento de Mauro, lo cual hace que todo sea mucho más difícil, vuelven miedos... Y esto lo pone en una situación de extremadamente preocupación por su familia: Jony está incómodo, inquieto, pero son cosas que pasan, es totalmente normal. Le vamos a hacer el aguante hasta que se recupere y estén todos bien”, cerró Morando.