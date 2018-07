El actor Jonathan Rhys Meyers protagonizó una discusión muy fuerte con su pareja, Mara Lane, en un vuelo que iba en dirección a Los Ángeles. El tono de la pelea fue tan elevado que las autoridades a bordo avisaron a la policía de tierra que el intérprete debía ser arrestado apenas el avión aterrizara.

Según informó un vocero de la aerolínea a la publicación Page Six, el conflicto comenzó cuando Rhys Meyers quiso fumar su cigarrillo electrónico y las azafatas le informaron que eso no estaba permitido. El actor de Match Point no entró en razón y empezó a tener un fuerte altercado con las azafatas, que a su vez derivó en una discusión muy subida de tono con su esposa. Si bien no hubo agresión física entre Meyers y su pareja, la pelea fue tan fuerte que les valió a ambos ser arrestados en cuanto pusieron un pie afuera del avión.

Luego de estar demorados un breve lapso de tiempo, los dos fueron puestos en libertad. Este episodio se suma a una lista de altercados públicos que el actor tuvo en el pasado, y hay preocupación sobre una posible reincidencia del intérprete quien lucha desde hace tiempo con un problema de alcoholismo.