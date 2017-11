Jorge Lanata (57) fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Konex, que se entregaron en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.



El conductor de Periodismo Para Todos (El Trece) fue galardonado en el rubro Televisión. Y al subir al escenario a recibir su premio, brindó un fuerte discurso en el que analizó al "periodismo militante".



Ahora bien, cuando se retiraba del lugar, Lanata sufrió un accidente. Es que el periodista se quebró una de sus piernas de una manera insólita y por eso hoy debió faltar a Radio Mitre, donde conduce Lanata sin filtro, de 10 a 14.



"Salgo, una mina me empieza a correr para que me saque una foto, no veo el piso, me caigo y me rompo una pierna", reveló vía telefónica el periodista en el pase de su programa y Cada mañana, el de Marcelo Longobardi.