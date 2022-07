Un grupo de delincuentes ingresó a la casa de Jorge Lanata en José Ignacio, Uruguay. Según el mismo periodista contó, ingresaron por la fuerza el domingo, y uno de ellos ya está detenido. “Entraron por la cocina, revolvieron todo, imagino que buscando guita y no encontraron porque no iba a guardar guita ahí”, dijo el conductor en Lanata sin filtro, por Mitre. Y explicó que al momento del hecho no había nadie en el inmueble: “Hay un señor que va en horario diurno. Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras, y mirá: la policía uruguaya, a la hora y pico, detuvo a uno (de los ladrones)”.

“No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, reflexionó sobre el ingreso de los ladrones a El viejo y el mar, como llamó a su casa, en alusión a la novela de Ernest Hemingway.

Según informaron fuentes policiales de Maldonado al diario El País, de Uruguay, los ladrones rompieron uno de los vidrios de la cocina, lo que de inmediato activó la alarma, por lo que no llegaron a sustraer nada del domicilio. De acuerdo a declaraciones del intendente de Maldonado, Enrique Antía, y que recoge el periodista Marcelo Umpiérrez, el detenido contaba con “antecedentes penales”.

Diás atrás, Lanata analizó la situación que atraviesa la Argentina, luego de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, la asunción de Silvina Batakis en su reemplazo y en medio de la interna que protagonizan Alberto Fernández y Cristina Kirchner. “Los meses que vienen van a ser difíciles, esté Mandrake, Batakis o quien carajo esté, porque está todo dado para que se vaya todo a la mierda en términos económicos”, afirmó con crudeza el periodista.

“Esto va a pasar, no es que me parece a mí... Que la inflación se pueda disparar arriba del 100%, el dólar está 280 hoy y se puede ir a 300... Igual ese no es un indicador de la economía, porque el problema es que no se está haciendo el gasoducto en el sur, nadie está invirtiendo en la Argentina. Es decir, los problemas de la Argentina son serios y un año y medio es mucho tiempo para que no sepamos qué hacer”, agregó, en alusión al tiempo de mandato que le queda al actual Gobierno.

Asimismo, Lanata consideró que la vicepresidenta “se arrepiente de haber elegido” a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial en 2019. “Cristina se ha equivocado mucho eligiendo candidatos. Eligió a Cobos, a Boudou, a Aníbal Fernández y después eligió a Alberto. Es buena como política, pero es mala eligiendo candidatos. Y de hecho hoy ella no tiene herederos y ese es su principal problema hoy”, opinó en una entrevista cedida a Viviana Canosa para su programa en el canal A24.

“Ella se arrepiente de haberlo elegido a Alberto y quiere desmarcarse de esto. Pensaba que lo podía manejar. Alberto nunca fue un político brillante. En la época de Néstor el político brillante era Néstor, él era un secretario por decirlo de algún modo. Cristina lo elige porque piensa que va a manejar a un secretario, pero en un momento se rebeló. Bastante tardó en rebelarse”, completó Lanata.