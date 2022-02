Jorge Rial lanzó un filoso comentario sobre Marcela Tauro y ella no se lo dejó pasar. Se enojó porque al aire de Intrusos (América) -ciclo al que regresó luego de que él la desvinculara- dio detalles del feroz cruce que tuvo con Elizabeth Vernaci en Radio 10 y fue lapidario.

“No me molesta la mala información. Lo que me molesta es que la diga alguien con graves problemas de dicción y una pelea perdida con la lengua española. Después, todo bien”, disparó el conductor en sus redes sociales tras escuchar a la periodista.

En el programa que actualmente conduce Flor de la V, Tauro había comentado que Vernaci lo encaró con muy malos modos por no haberle contado que estará al frente de Sobredosis de TV (C5N), donde ella se desempeñaba como conductora. “Le dijo ‘fracasado’, ‘forro’, ‘pelotudo’. Tuvo que ir el gerente de C5N a Radio 10 para separarlos”, pronunció Marcela.

La respuesta de Marcela Tauro a Jorge Rial luego de que él se burlara de sus problemas de dicción

Cansada del ninguneo de su exjefe, la periodista salió al cruce en las redes sociales. “Siempre discriminando a las mujeres del medio, tu manera de defenderte. Prefiero tener problemas de dicción y no los tuyos, JR”, escribió en las historias de Instagram.

Acto seguido, volvió al ruedo e intentó arrobarlo, pero se dio cuenta de que la tenía bloqueada: “Deseo que tengas más amor, aún del que yo tengo. Soy feliz. Y trabajo con gente que me hace feliz. Tengo una familia hermosa. Un hijo que me adora y un hombre que me ama”.

Por último, mencionó todo el tiempo que trabajaron juntos en Intrusos: “Te agradezco los 18 años que hiciste solidaridad conmigo al darme trabajo, @jrial”.