Jorge Rial salió de terapia intensiva luego haber sufrido un episodio cardíaco en Colombia y volverá a Argentina en las próximas horas. El vuelo estaba previsto para este sábado y finalmente se confirmó para este lunes.

El reconocido periodista fue atendido en el Hospital Clínicas del Country donde pasó unos días en terapia y luego fue trasladado a sala común. Esto se logró luego de una buena evolución día a día y, en las últimas horas, le cambiaron un medicamento. Por ese motivo, no pudo volver al país.

Los médicos prefirieron esperar a ver cómo toleraba el cuerpo la nueva medicina y confirmaron que el lunes podrá retornar en un vuelo sanitario. Al llegar a Argentina, será internado en el Sanatorio Finocchieto durante unas horas para poder hacerle los estudios correspondientes.

Su médico personal, Guillermo Capuya, será quien lo acompañe al momento de realizarle los estudios. Luego regresará a su casa con su familia para poder descansar unos días antes de volver a sus actividades respectivas diarias.

Jorge Rial, tras sufrir un episodio cardíaco en Colombia, salió de terapia intensiva y se prepara para volver a la Argentina. Se espera que retorne al país en los próximos días, en su cuenta de Instagram publicó un mensaje donde agradeció a los médicos, a Dios y a "los que sin conocerme, pelearon a mi lado".

En esa línea continuó con "Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida".