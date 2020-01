En el 2020 se podría dar el reencuentro más importante del mundo del espectáculo. Intrusos cumple dos décadas al aire y Jorge Rial quiere recibir en el piso a todos aquellos que alguna vez formaron parte del ciclo. Una de ellas es Viviana Canosa, que debutó en el panel a comienzos del 2001.

El conductor sostuvo que -a pesar de las diferencias- el programa "está abierto para todos". Lo que nadie se esperaba es que desterrara un mito que siempre circuló alrededor de la excolorada. Guido Záffora le preguntó si era cierto que la locutora se ponía talco para que su piel luciera extremadamente blanca y su respuesta fue contundente.

“Se retocaba el maquillaje, tal vez, porque cada uno tenía un personaje armado, pero no era talco”, precisó. Daniel Ambrosino, que en aquel entonces se desempeñaba como movilero de Intrusos, agregó que su compañera siempre estaba pálida debido a un maquillaje especial.

Al dejar el programa de América, Viviana desembarcó en elnueve con Los profesionales de siempre. Se trató de un producto que competía directamente con su extrabajo. Durante mucho tiempo, tanto ella como su exjefe se enviaron indirectas y chicanas al aire, alimentando la guerra entre las emisoras.

Días atrás, la periodista fue noticia por revelar que tuvo un carcinoma en una mama. "Lo que tenía me lo saqué, no había nada tomado y la lola me quedó perfecta. Cuando volví al hogar fue muy genial, porque llegué toda vendada, pero no lo supo nadie. A Martina -su hija- le dije que estaba muy contracturada y que me dolía mucho todo el cuerpo, que iba a estar en cama unos días. Así pasé mi posoperatorio. Lo superé, como superé tantas cosas en mi vida", señaló en una nota con Teleshow.

